Cazul Caracal, aspect nou în anchetă. Ovidiu Zară, audiat la DIICOT: Soţia mea a înlemnit Jurnalistul Ovidiu Zara a declarat in direct la Romania TV ca a fost chemat la audieri in calitate de martor intr-un dosar de trafic de minori, infracțiune de omor calificat și viol. ”Sunt singurul jurnalist din 1990 care face publice niște piste pentru o ancheta și care este chemat in calitate de martor. Vreau sa va spun cateva lucruri. Citația care mi-a fost transmisa, inițial mi-a fost transmisa pentru ca nu am fost gasit acasa, eram la serviciu, iar citația a fost gasita de soția mea care a inlemnit. Zara: Dosarul va ramane la DIICOT. De ce va ramane la DIICOT? Zara:va ramane la. De ce va ramane la M-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef SRI este martor in procesul in care Ghița a denunțat-o pe Kovesi Audiat pe 30 august, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este inculpata in legatura cu extradarea lui Nicolae Popa fostul director SRI, George Maior a facut…

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- Fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, s-a prezentat, miercuri, la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, fiind audiat audiat aproape 6 ore in dosarul pentru abuz in serviciu, deschis de procurorii structurii in cazul crimelor din Caracal.Nicolae Alexe, fostul adjunct…

- Christian Ciocan, purtatorul de cuvant al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), a spus, Romania TV: ”Doar procurorul este cel care decide ce se intampla cu cercetarea, iar aceste lucruri nu trebuie interpretate ca fiind bune sau ca fiind rele. Trebuie sa așteptam concluzia…

- ”Inițial nu și-a recunoscut faptele și dupa mai bine de 24 de ore a schimbat dispoziția procesuala. S-a lucrat intens in toata aceasta perioada și eu ca avocat am purtat nenumprate discuții cu dumnealui și a fost sfatuit de catre organele de urmarire penala sa spuna adevarul pentru ca acesta este…

- George Maior, fost sef SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, a fost citat pentru data de 23 iulie la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat in dosarul aducerii lui Nicolae Popa in Romania, dosar in care Laura Codruta Kovesi are calitatea de inculpat.Stire…