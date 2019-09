Stiri pe aceeasi tema

- Un martor cu indentitate protejata a relatat reporterilor Antena 3 cum a decurs discutia lui cu Politia in momentul in care a vrut sa sesiseze anumite informatii cu privire la traficul de persoane in Caracal.

- Unchiul Alexandrei a oferit luni noi informații despre paza de care beneficiaza, acesta spunand ca el și familia lui au fost amenințați cu moartea din cauza declaratiilor pe care le face in cazul Caracal.„Politia a fost prima optiune si am refuzat pentru ca nu am incredere. Sa nu se supere…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni punctuale, 900 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. Intr-unul din cazuri, tigarile de contrabanda, ambalate intr-un colet, au fost trecute peste frontiera cu un aparat de zbor de mici dimensiuni,…

- ADN-ul din fragmentele osoase gasite acasa la Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, este al adolescentei, a declarat vineri seara, la Antena3, unchiul fetei de 15 ani, Alexandru Cumpanasu. Anterior, DIICOT a anuntat ca a primit de la INML raportul…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca in ancheta de la Caracal se face jocul unor complici nemernici. „Niște ticaloși care nu au ce cauta in sistemul asta și trebuie sa mearga la pușcarie. Daca Alexandra a murit va asigur ca nu ma voi lasa pana nu vor face pușcarie”, a spus el,…

- "Ne dezvaluie de fapt planul politic pe care il are. Vrea sa foloseasca aceasta tragedie pentru a amplifica emotia si a incerca sa repete ce a facut in 2015, dupa accidentul de la Colectiv. L-am ascultat atent si ma intreb. Isi face el discursurile si nu stie despre ce e vorba sau i le face cineva…

- Cea mai mare parte a Statelor Unite este lovita de un val de caldura extrema care a provocat mai multe decese, iar populația din statele afectate a fost avertizata sa nu iasa din case in timpul zilei pentru a se proteja. Intre timp, departamentul de poliție din Braintree, Massachusetts a transmis chiar…

- Punctul de frontiera de la Giurgiu este aglomerat de o coada de TIR-uri, iar șoferii așteapta sa treaca in Bulgaria chiar și 40 de minute. TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ doi kilometri pe drumul national. "S-au…