Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anunțat joi seara ca dosarul Caracal, preluat de la Craiova, va fi instrumentat de catre procurori cu funcții de conducere din cadrul direcției, sub coordonarea directa a procurorului șef.

- Daniela Iuliana Toba, fost sef birou relatii publice si colonel in cadrul STS, spune, intr-o postare pe Facebook, ca monstrul din Caracal ar putea fi implicat intr-o rețea de trafic de persoane. Totodata, ea comenteaza faptul ca DIICOT București a preluat dosarul crimelor de la Craiova, lansand acuzații…

- Ziarul Unirea ȘOCANT. Anchetatorii au descoperit in curtea suspectului de la Caracal un corp carbonizat Anchetatorii au descoperit in curtea suspectului de la Caracal un corp carbonizat Anchetatorii au descoperit la percheziții un corp carbonizat. Era in curtea suspectului. In plus, noaptea, la ora…

- In ultima saptamana, medicii au confirmat aproape 130 de noi cazuri de rujeola, la nivel național, cinci dintre acestea fiind confirmate in județul Brașov. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in Romania, in perioada 8-12 iulie, au fost raportate…

- Prima tabara va avea loc la Sinaia, in perioada 15 - 19 iulie. Activitatile recreative si celelalte activitati de suport - educational, social si psihologic - destinate copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate si reprezentantilor lor din centrele Salvati Copiii din judetele Arges, Caras-Severin,…

- ”Domnul Procuror General al Romaniei a facut o cerere de revizuire a deciziei definitive prin care s-a incuviințat adopția. Alaturat acestei cereri s-a formulat o cerere de suspendare a executarii acestei decizii pana la soluționarea pe fond a revizuirii. Astazi s-a respins numai aceasta a doua cerere,…

- Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori din Baia de Arama protesteaza si solicita anularea adoptiei. "Sorina merita un viitor in Romania alaturi de familia ei", "Pentru ce o vreti pe Sorina, daca ea nu va vrea?", "Nu plecam fara Sorina" sunt cateva din mesajele scrise pe pancartele…

- In urma investigațiilor desfașurate de Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica, in cooperare cu autoritațile polițienești din Spania, Ungaria, Franța, Italia și Portugalia, au fost reținuți 16 membri ai unei grupari infracționale, care se ocupau cu activitați ilegale din domeniul pescuitului,…