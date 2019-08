Cazul Caracal. Anchetatorii scanează pereții de sânge ai lui Gheorghe Dincă Este o noua zi de ancheta la casa ”groazei” din Caracal, susține Romania TV. Oamenii legii scaneaza locuința barbatului, dar și pereți unde s-a presupus ca au fost gasite mai multe urme de sange. De asemenea, suspectul ar fi cimentat de mai multe ori pereții, semn ca ar fi ascuns probe importante. De asemenea, daca scannerul performat va ridica suspiciuni anchetatorilor atunci este posibil ca imobilul sa fie demolat bucata cu bucata. In curtea suspectului au fost amplasate 23 de marcaje in care anchetatorii vor sapa pentru a cauta probe. Conform sursei citate, anchetatorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

