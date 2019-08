Stiri pe aceeasi tema

- Este o noua zi de ancheta la casa ”groazei” din Caracal, susține Romania TV. Oamenii legii scaneaza locuința barbatului, dar și pereți unde s-a presupus ca au fost gasite mai multe urme de sange. De asemenea, suspectul ar fi cimentat de mai multe ori pereții, semn ca ar fi ascuns probe importante.…

- Anchetatorii s-au intos in aceasta dimineața la Caracal, susține Romania TV, iar oamenii legii iau in calcul chiar daramarea locuinței lui Gheorghe Dinca. Un scanner performat a fost adus de catre specialiști și vor radiografia pereții casei. Daca aparatul le va indica faptul ca in pereți…

- Anchetatorii continua cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca. Aceștia au adus un scanner in curtea casei sale, pentru cercetari amanuntite asupra solului, iar aparatul a oferit deja primele rezultate. Aparatul de scanat a depistat cateva anomalii la nivelul solului, ce pot fi diferite obiecte ingropate…

- Curtea lui Gheorghe Dinca pare un adevarat cimitir. Dupa ce ieri au gasit fragmente osoase, care ar fi umane, astazi anchetatorii au gasit noi fragmente osoase, dar inca nu se știe daca sunt de om sau nu.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE Amanuntul care schimba complet mersul anchetei monstrului…

- Dupa ce anchetatorii au reluat, miercuri, verificarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, avocatul familiei Luizei, Tonel Pop a declarat ca au fost gasite noi fragmente de oase de natura umana si un al patrulea telefon, de pe care Dinca i-a sunat pe parintii Luizei. Tot acesta sustine ca Dinca are acces…

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privința avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca și a facut și un selfie, spun surse judiciare pentru Mediafax. Inițial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza.…

- Anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale fetei care a disparut in luna aprilie,...

- Anchetatorii au gasit, vineri dupa-amiaza, in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca, noi fragmente osoase si probe biologice si au confirmat ca telefonul Alexandrei a fost gasit in urma indicatiilor frunizate de Dinca