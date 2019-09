Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman urmeaza sa expertizeze mașina lui Gheorghe Dinca, susține Romania TV. Este vorba de autoturismul cu care ar fi luat victimele. Portiera din fața era blocata pentru a nu se deschide din exterior. Persoanele care au urcat in autoturism s-au urcat doar in spate. Portierele…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Gheorghe Dinca le-ar fi declarat anchetatorilor ca ar fi lovit-o pe Luiza și ar fi resuscitat-o. Tonel Pop precizeaza ca acestea ar putea fi povești, iar singurul lucru cert este discuția Alexandrei Maceșanu…

- Anchetatorii au deschis, vineri, pe numele lui Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, un nou dosar penal. potrivit Romania TV, barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza fura... curent.Pe langa polițiști și procurori, in casa groazei din Caracal au descins și angajaaii Electrica. Dupa…

- "Eu, afland ca nevasta-sa lui Dinca este din aprilie in tara, este foarte posibil ca tocmai ea sa fi intrat in casa atunci. Cineva de la 112 sau politie l-a anuntat pe nemernicul asta ca fata a sunat la 112. Este co-autor la crima!", a spus jurnalistul Sorin Ovidiu Balan la Antena 3. Mihai…

- In timp ce ancheta scoate la iveala detalii șocante despre presupusele crime comise de Gheorghe Dinca si ipotezele privind felul in care au disparut Alexandra și Luiza sunt tot mai multe, barbatul pare sa fie tot mai relaxat. Dovada sunt imaginile in care a fost surprins in timp ce anchetatorii ii rascoleau,…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut doua crime, a ajuns, sambata, la locuința sa din Caracal, unde participa, alaturi de procurorii DIICOT, la cercetarile din Casa Groazei. Intre timp, familia Alexandrei a aflat ca ADN-ul fetei coincide cu cel din oasele și cenușa recoltate.Citește…

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…