Cazul Caracal. Alexandru Cumpănașu: Gheorghe Dincă acoperă pe altcineva In cursul zilei de astazi o femeie din Caracal a depus o plangere penala pentru viol impotriva lui Gheroghe Dinca. In cadrul unei intervenții televizate Alexandru Cumpanașu a precizat ca Alexandra ar fi putut fi salvata daca acea plangere ar fi fost depusa mult mai repede și ca Gheorghe Dinca acopera pe altcineva. "Ar fi fost salvata Alexandra. Acest nemernic ar fi fost cercetat și ar fi fost condamnat. El joaca un teatru ieftin de doi lei. Eu nu cred nici in povestea asta cu recunoașterea celor doua crime. E clar ca omul acesta acopera pe altcineva. Nu se leaga nimic cu nimic. Nu pot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

