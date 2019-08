Alexandru Cumpanașu a avut o intervenție in direct in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV unde a vorbit despre ancheta de la Caracal și despre petele de sange gasite de anchetatori pe pereții locuinței lui Gheorghe Dinca. Cumpanașu a precizat ca aceste probe nu duc intocmai ca tanara ar fi fost ucisa.

De asemenea, Cumpanașu a rabufnit in momentul in care discuția a ajuns la faptul ca de o luna de zile anchetatorii nu dau un verdict in cazul de la Caracal.

”Oamenii aștia (n.r se refera la anchetatori) de o luna de zile nu au facut nimic. Sa nu mai ancheteze cazul acesta.…