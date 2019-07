Stiri pe aceeasi tema

- "Vom incepe acum in august un program mai amplu de verificari, in care vor fi implicati si colegii de la Ministerul Muncii. Vor fi verificari pentru partea de evaziune fiscala, pentru partea de munca la negru. Vor fi ANAF, ITM si alte structuri. Avem, slava Domnului, zone de evaziune", a spus Teodorovici.

- In ședința Comitetului Executiv Național de luni, dincolo de remanierea miniștrilor, liderii partidului vor discuta un pachet de masuri economice pe care il va propune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Masurile urmeaza a fi luate de Guvern, pana la finalul lunii pentru a fi adoptate o data cu…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, sambata, ca incepand de saptamana viitoare va fi evaluata activitatea fiecarui minister in parte, precizand ca membrii coaliției guvernamentale vor decide daca se va face remaniere sau se va lua in calcul o restructurare. Premierul a precizat ca o eventuala restructurare…

- Actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi prezentat in iunie spre dezbatere publica si adoptat in luna iulie, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu…

- Investitiile trebuie accelerate deoarece, oricat am vrea sa crestem economic, fara investitii nu poate fi o crestere sustenabila, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, relateaza Agerpres.Citește și: UNPR a luat foc dupa incidentele din Valea Uzului și face acuzații…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vineri va fi transmisa la Comisia Europeana cererea de finantare din fonduri europene a podului suspendat peste Dunare din zona Tulcea - Braila, potrivit agerpres.ro.Citește și: PSD iși joaca ultimele carți- Ce se va construi in Romania…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul ia in calcul aplicarea unor facilitați fiscale, de care beneficiaza in prezent angajații din sectorul IT, și altor zone economice, cum ar fi industria de aparare sau textila.Citește și: Klaus Iohannis da ordinul pentru PNL dupa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri ca in cursul acestei luni se va discuta in Guvern despre amnistia fiscala pentru persoane juridice. "Amnistia fiscala pentru persoanele juridice - a ramas ca discutam in Guvern in cursul lunii mai si o sa prezentam in mod public, cu doamna prim…