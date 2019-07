Stiri pe aceeasi tema

- ”Serviciul de Telecomunicații Speciale a inițiat demersuri, in anul 2017, privind implementarea soluției Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea apelantului la momentul inițierii apelului, impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Digi, Telekom) și ANCOM.…

- Apel 112 este aplicația oficiala de contact direct, cu localizarea apelantului, recomandata public de STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru situații de urgența cum a fost cea in care s-a aflat adolescenta din Caracal, Olt. Sambata dimineața, potrivit cifrelor afișate in Google Play, aplicația…

- ”Astea sunt mijloacele pe care le are STS-ul, punct. Ar fi trebuit sa implementeze un program de detectare rapida și precisa in situații de urgența, dar programul a fost intarziat de cei doi ani in care calul de bataie a fost STS-ul și SPP-ul. Nimeni nu i-a sprijinit sa lanseze acest program. Ei…

- Un virus informatic a atacat peste 25 de milioane de smartphone-uri cu sistemul de operare Android, prin aplicatia WhatsApp. Dupa ce contamineaza telefonul, acesta duplica aplicatiile existente, iar copiile noi contin mai multa publicitate, iar cu timpul, devin imposibil de accesat.

- OUG privind operarea sistemului Ro-Alert a fost votata, marti, de Guvern, actul normativ reglementand rolurile si responsabilitatile institutiilor publice, dar si obligatiile furnizorilor privati de retele publice privind transmiterea mesajelor catre populatie, potrivit Mediafax. „Prin adoptarea acestei…

- Guvernul a adoptat, marți, prin ordonanța de urgența operarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT de catreMAI prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele pentru situatii de urgenta subordonate. OUG-ul…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a lansat o licitatie de 28,8 milioane lei (6,07 milioane euro), fara TVA, pentru achizitia de servicii de mentenanta pentru masinile Volkswagen Polo din dotare, pe o durata de 18 luni, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit…

- Reprezentantii Primariei Arad au semnat, joi, un contract pentru achizitia a 28 de tramvaie noi de la Astra Vagoane Calatori Arad, in urmatorii patru ani, pentru care va plati 218,8 milioane de lei, o parte din fonduri fiind deja obtinute de la Uniunea Europeana. Primarul Gheorghe Falcă a semnat…