- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, deobicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, in noaptea de vineri spre sambata, politistii din Cernavoda au fost sesizati despre faptul ca pe strada Plantatiei este un conflict in desfasurare, scrie news.ro. Citeste si Cine era bodyguardul care a fost ucis in noaptea de Revelion,…

- Tudor Simionov, 33 de ani, fost canotor al clubului Dinamo, a fost injunghiat cu brutalitate in noaptea de Revelion la un club exclusivist din Londra. Madalina Anghel, cea care urma sa-i devina soție lui Simionov, a postat in cursul zilei un mesaj sfașietor pe contul sau de Facebook: "In noaptea dintre…

- Sportivul lucra in echipa de securitate a unui club exclusivist din London's Park Lane, iar la 5 dimineata, un grup de indivizi a incercat sa intre cu forta in club, inarmati cu sabii si cutite. Simionov si colegii lui s-au opus, iar in incidenteul care a urmat tanarul canotor a fost injunghiat…

