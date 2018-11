Stiri pe aceeasi tema

- Politia din New York ancheteaza moartea misterioasa a doua surori din Arabia Saudita, ale caror corpuri, legate intre ele cu banda adeziva, au fost gasite pe faleza din New York, saptamana trecuta, scrie The Guardian.

- Organizatia Amnesty International (AI) a declarat sambata ca explicatia Arabiei Saudite cu privire la moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul pare sa fie o musamalizare a "unui asasinat ingrozitor", transmite Reuters. "Rezultatele anchetei facute de autoritatile…

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- "Noi protejam Arabia Saudita. Veti spune ca ei sunt bogati. Iar eu il iubesc pe rege, pe Regele Salman. Insa i-am spus 'Rege - noi te protejam - n-ai putea sa fii acolo mai mult doua saptamani fara noi - tu trebuie sa platesti pentru armata ta", a spus Trump la un miting de sustinere in Southaven,…

- Presedintele american Donald Trump a facut, marti, o remarca mai putin obisnuita despre Arabia Saudita, unul dintre principalii aliati ai SUA, spunand ca l-a avertizat pe regele Salman ca nu ar rezista la putere nici "doua saptamani" fara sprijinul armatei americane. "Noi protejam Arabia Saudita.…

- Germania si Arabia Saudita si-au solutionat disputa diplomatica provocata de comentariile fostului ministru german de externe Sigmar Gabriel, relateaza miercuri agentia dpa. Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, si omologul sau saudit, Adel al-Jubair, au convenit marti la New York, in marja Adunarii…

- Pe corpul femeii care a fost gasita moarta, miercuri, in curtea Spitalului Obregia nu au fost identificate urme de violenta, anunta reprezentantii Institutului de Medicina Legala, precizand ca victima ar fi murit din cauza unor complicatii la inima.