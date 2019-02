Cazul Benalla. Franța, zguduită de un scandal de corupție cu implicarea mafiei rusești Totul a plecat de la ”cazul Benalla”. Colaboratorul și apropiatul președintelui Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, jandarm in rezerva, a fost pus sub acuzare dupa difuzarea unor imagini care-l arata lovind protestatari la manifestatia antiguvernamentala de pe 1 mai 2018. Acesta a fost destituit din motive profesionale și arestat preventiv dupa apariția imaginilor video. Insa investigația presei din Hexagon a scos la lumina un scandal imens de corupție cu implicarea directa a mafiei rusești. Mai exact, este vorba despre un contract de securitate pe sume uriașe semnat intre oligarhul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marie Elodie Poitou, care a condus serviciul de securitate al primului ministru al Franței, Edouard Philippe, și-a dat demisia astazi, dupa ce a fost audiat in cazul Benalla, informeaza Le Monde. Totuși, el a anunțat ca este in continuare nevinovat, dar pentru a evita orice suspiciune a demisionat…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- ''Vom fi pregatiti in cazul unui Brexit dur'', a dat asigurari vineri premierul francez Edouard Philippe in timpul unei deplasari la Calais, nordul Frantei, la o zi dupa declansarea unui plan de pregatire pentru o iesire fara acord a Marii Britanii din UE, informeaza AFP. Insotit de…

- Din acest motiv, seful statului francez si-a anulat deplasarea planificata la Biarritz pentru lansarea presedintiei franceze a G7. El va fi inlocuit de Jean-Yves Le Drian, ministrul afacerilor externe, a precizat presedintia, citata de France Presse. Cu aceasta ocazie, Emmanuel Macron urma…

- Prim-ministrul Pavel Filip si speakerul Andrian Candu au transmis un mesaj de condoleante poporului francez si premierului Frantei, Edouard Philippe, in legatura cu tragicul atentat care a avut loc in seara de marti, 11 decembrie, in Piata de Craciun din orasul Strasbourg, transmite IPN.

- Timp de mai multe ore, președintele Franței, Emmanuel Macron a discutat la Palatul Elysee cu 37 de persoane, printre care premierul Edouard Philippe si 12 membri ai guvernului, cu liderii principalelor sindicate si ai patronatelor, cu presedintii Adunarii Nationale si Senatului, cu reprezentantii…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat ca valul de violențe din Franța - care continua și dupa ce președintele Macron a decis amanarea cu șase luni a accizelor pe carburanți - ne arata ca aceasta tema nu a fost decat scanteia care a aprins nemulțumirile francezilor, pentru care paharul deja s-a…

- Desi taxa pe carburant a fost suspendata, presedintele francez Emmanuel Macron a avut probleme in a controla furia protestatarilor care a dus la cele mai grave violente in Paris din 1968. Macron a vizitat Arcul de Triumf duminica, dupa ce unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Frantei…