- In data de 17 martie 2018, Departamentul pentru Cultura din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș a organizat Concertul pascal caritativ cu tema Rugaciune prin muzica. Evenimentul a avut loc la biserica Sfanta Cruce din Baia Mare și a fost susținut de Corul Angeli din Cluj-Napoca, dirijat de…

- Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva din raul Sasar un barbat. Martorii spun ca acesta a fost aruncat in apa de o femeie, reținuta ulterior de polițiști. Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva o persoana cazuta in raul Sasar. La locul intervenției…

- Miercuri, 21 martie orele 11-13, Sala de conferinte Liceul Teoretic „Emil Racovita” Baia Mare in colaborare cu Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Marturisitorul” Baia Mare organizeaza activitatea intitulata „Mirajul drogurilor”, din cadrul proiectului educational „Drogurile intre mit si realitate”.…

- Tribunalul Cluj continua sa judece dosarul construit de DNA impotriva edilului din Baia Mare, Catalin Cherecheș. La termenul din 14 martie, secretara primariei și angajatul unei firme ce acorda credite au vorbit despre comportamentul violent a celui ce l-a denunțat pe Cherecheș, Cristian Șpan. Potrivit…

- Neadaptarea vitezei la conditiile de drum: Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit…

- Nationala de U18 a Romaniei a intrat intr-un nou stagiu de pregatire. Stejareii, care vor participa la Campionatul European ce va avea loc la Poznan intre 23 martie si 1 aprilie, efectueaza un cantonament de o saptamana la CSN Snagov, intre 4 si 11 martie. Aici, pe perioada stagiului, vor sustine antrenamente…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele pentru sejur in insula Zakynthos – Venetia Sudului. Insula Zakynthos este vestita pentru frumusetea plajelor sale largi si nisipoase si pentru broastele testoase Caretta – Caretta, specie protejata de lege. Vegetatia…

- In perioada 28 februarie - 3 martie, la Colegiul Național de Informatica din Piatra Neamț s-a organizat concursul internațional pluridisciplinar “Prosoft@NT”, numarand participanți din țari ca Rusia, Italia, Republica Moldova, precum și din diverse județe ale țarii: Baia Mare, Cluj, Mureș, Botoșani,…

- In seara zilei de marti, 6 martie, la ora 23.00, la intersectia bulevardului Unirii cu strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie cu pagube materiale iar soferul implicat a parasit locul faptei. Acesta a fost identificat la scurt timp de catre politistii Biroului…

- O mama din Baia Mare cauta o masina care l-a lovit pe fiul ei pe o trecere de pietoni. Intamplarea a avut loc in cursul zilei de luni, 5 martie pe strada 22 Decembrie. Copilul a fost lovit de catre o masina care a parasit locul accidentului, ba mai mult, soferul, in loc sa-si asume […] The post Se cauta…

- Intreruperi programate la furnizarea apei potabile in Baia Mare si Sighetu Marmatiei marti, 6 martie. Astfel, din cauza unor lucrari de reparatii, riveranii de pe strada str.Oituz nr.3 nu vor avea apa la robinete intre orele 9.00 – 14.00. In acelasi interval orar, pe strada George Enescu nr.17 (intre…

- Vremea s-a incalzit fața de intervalul precedent și a devenit apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari de pana la 72 km/h la Vf. Iezer. Temperaturile maxime din cursul zilei au avut valori cuprinse intre 8 grade Celsius in Baia…

- Intr-o conferinta de presa desfasurata duminica, 4 martie, primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches a enumerat prioritatile pe care le are pentru acest an. Pe agenda municipalitatii cap de lista sunt investitiile realizate cu Fonduri europene, infrastructura si curatenia. „Prioritatea mea…

- Sosirea primaverii a oferit jandarmilor maramureseni prilejul de a darui un martisor insotit de un gand bun, femeilor care au ales sa imbrace uniforma bleu-jandarm, doamnelor si domnisoarelor carora jandarmii le-au iesit azi in cale pe strazile din Baia Mare si din Sighetu Marmatiei, doamnelor si domnisoarelor…

- Perchezitii de amploare la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. La prima ora a diminetii de joi, 1 martie, mascatii au descins in mai multe sectii ale unitatii medicale, dar ar fi vizata Sectia de Ortopedie. Descinderile nu sunt chiar o noutate la spital, la ultima vizita…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Intre iubire si educatie exista o stransa legatura pentru ca atunci cand iubesti poti arata aceasta intr-un mod civilizat. Poti dovedi ca esti o persoana educata fie si prin felul in care stii sa daruiesti o floare, sa spui “Te iubesc”. Elevii Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Baia Mare au…

- In acest an, olimpiada de religie greco-catolica va avea loc sambata, 3 Martie, la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, respectiv la Colegiul National Ioan Slavici din Satu Mare. Ziua va debuta cu festivitatea de deschidere, care va avea loc de la ora 9.30 și in continuare, cei 120 de copii…

- La Primaria municipiului Baia Mare au fost astazi invitati din Ucraina. Delegatia din tara vecina care a participat la Expozitia de tehnica medciala MaraMedica l-a vizitat de Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare. “Am avut placerea sa ii am invitați pe delegații din Ivano-Frankivsk prezenți…

- Un nou scandal la Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” din Baia Mare. Dupa ce parintii s-au revoltat ca li se cer bani pentru a se face investitii in unitatea de invatamant si au “aratat cu degetul” spre directorul adjunct al scolii, astazi Adriana Popovic ar fi recidivat. Parintii a patru fetite din calsa…

- PROGRAMUL LITURGIC al Preasfintitului Parinte IUSTIN, Episcopul Maramuresului si Satmarului, in prima saptamana a Postului Mare: LUNI, 19 februarie si MARTI, 20 februarie, de la ora 17.00, Preasfintitul Parinte IUSTIN, participa la Slujba Canonului cel Mare (al Sfantului Andrei Criteanul), la Catedrala…

- Angus Barbieri, un scotian in varsta de 27 de ani, a decis sa tina un post incredibil in urma cu jumatate de secol. Acesta cantarea 210kg in 1965 si a avut o perioada de mai bine de un an in care nu a mancat nimic.

- Marti, 13 februarie sunt programate lucrari la reteaua de apa a municipiului Baia Mare. Astfel, in intervalul 9.00 – 14.00, riveranii din Satu Nou de Jos si strada Rozelor din Baia Mare nu vor avea apa. In intervalul orar 9.00 – 12.00, nici locuitorii de pe strazile Vasile Lucaciu nr.162, Energiei si…

- Show auto-moto in Maramures, programat sa se desfasoare in perioada 19 – 28 aprilie. Organizatorii si-au anuntat intentia pe retelele de socializare, iar demersul lor s-a bcurat imediat de succes. “In urma cu 10 ani, Baia Mare a fost gazda unuia dintre cele mai mari spectacole automobilistice din lume…

- Duminica, 11 februarie 2018, cu incepere de la ora 9,30, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica cu hramul „Soborul Sfintilor 12 Apostoli” din Baia Mare. Sfanta Liturghie Arhiereasca Din sobor au facut parte Arhim. Dr.…

- Ziua Mondiala a Bolnavului, celebrata la nivel mondial din anul 1993, va fi marcata, ca de obicei și in Eparhia Greco-Catolica de Maramureș. Daca pana anul trecut celebrarea Sfantului Maslu și ungerea cu ulei binecuvantat a bolnavilor din spitale se organiza doar la Baia Mare, in acest an, la cererea…

- Atentie pe cine primiti in casa! Falsi reprezentanti ai unei societati de distributie a gazului au incercat sa sustraga bani sau bunuri dintr-o locuinta. Acordati mare atentie persoanelor care se prezinta la usa dumneavoastra! Sub pretextul verificarii instalatiei si aparatelor de alimentare cu gaz,…

- Noi informatii ies la suprafata in cazul barbatului care s-a drogat si a lovit cinci masini in Capitala, sambata, 3 februarie. In dreapta soferului se afla chiar Georgiana Carmen Barligea, sotia acestuia.

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi seara, ca dupa decesul copilului de patru ani suspectat de meningita, Directia de Sanatate Publica Gorj a efectuat o ancheta epidemiologica preliminara, in cadrul careia au fost stabiliti contactii din cadrul familiei, spitalului si colectivitatii frecventate de copil.…

- Luni, 29 ianuarie, politistii rutieri au fost prezenti pe drumurile publice din judet pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie. Au fost constatate doua infractiuni iar la Baia Mare si Ocna Sugatag au fost aplicate peste 40 de sanctiuni contraventionale si au fost…

- Vasile Lucaciu a fost omagiat de elevii baimareni de la liceul din Baia Mare care ii poarta numele. Alaturi de liceenii care au marcat 166 de ani de la nasterea “Leului de la Sisesti” s-a aflat si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Acesta le-a transmis un mesaj catre ei, dar si catre…

- Baimarenii sunt invitati la o seara de meditatie, Iubire si Abundenta. Evenimentul se va desfasura in seara zilei de 23 februarie, la Hotel Mara din oras iar intrarea este gratuita. In intervalul orar 19:00-21:30 se va desfasura Seara de meditatie cu vindecare prin sunet, Gong Tibetan, meditatie cu…

- Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, cu sediul in Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, judetul Maramures, in temeiul art. 1-7 din Regulamentul Cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile…

- Prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun este si in anul 2018 o prioritate a polițiștilor maramureșeni. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat activitați, pe raza municipiului Baia Mare, pentru prevenirea și combaterea comerțului…

- Peste 30 de apeluri de urgenta au fost primite de salvamontisti in ultimele 24 de ore, cele mai multe fiind pentru interventii in municipiul Brasov si la Cavnic. Potrivit Salvamont Romania, in ultimele 24 de ore la Dispeceratul National Salvamont, s-au primit 31 apeluri de urgenta: 3 apeluri pentru…

- Ieri apa Sasarului a fost rosie. Si nu e prima data, anul trecut a fost la fel. Atunci am adresat prin intermediul colegului nostru, deputatul Vlad Durus, o interpelare Ministerului Apelor si Padurilor, legata de poluarea de pe raul Sasar. Raspunsul a fost asa cum ne asteptam. Adica s-a rezolvat, nu…

- Politist luat la pumni de catre un elev de la o scoala de soferi. Acesta s-a enervat dupa ce a fost declarat respins dupa ce a dat “orasul”. “In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Un sofer neatent a bagat o femeie in spital. Evenimentul nefericit a avut loc pe DN 18, in localitatea Mara, in cursul zilei de marti, 2 ianuarie. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- In data de 23 decembrie, incepand cu ora 17:00, pe scena amplasata in Piața Libertații din Baia Mare, va avea loc spectacolul susținut de Ansamblul Național Folcloric Transilvania și concertul maramureșeanului Ștefan Hrușca. Spectacolul din seara aceasta face parte din seria de evenimente marca ”Baia…

- vesti bune pentru cei care vor calatori cu trenul in aceasta perioada. CFR Calatori informeaza ca in zilele cu trafic crescut din perioada 22 decembrie 2017 - 3 ianuarie 2018, pentru adaptarea capacitatii de transport la solicitarile publicului cu prilejul sarbatorilor de iarna, trenurile care circula…

- In perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, in functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov, Cluj…

- In perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, in functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov, Cluj…

- In prag de sarbatori, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au daruit zambete unor persoane nevoiașe. Aceștia s-au deplasat la locuințele unor familii cu nevoi din cartierul Ferneziu a municipiului Baia Mare și din Firiza, oferindu-le cadouri și sprijin pentru iarna grea. Gestul politistilor…

- Manifestarile religioase din Ajun și din prima zi de Craciun se țin duminica, 24 decembrie, intre 16:30 și 22:30, respectiv luni, 25 decembrie, de la ora 08:30 pana la ora 14:00. Programul este valabil pentru urmatoarele biserici din Baia Mare: Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” (B-dul Unirii) Catedrala…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, inregistrandu-se precipitații sub forma de ninsoare. Izolat a fost semnalat și polei. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -3°C Ardusat -2°C Targu Lapuș -4°C Ferești -4°C Leordina -3°C Cavnic -7°C Starea drumurilor In…

- Cazul tanarului voleibalist Razvan Racașan, care a povestit ieri in Gazeta Sporturilor ca a fost terorizat de Virgil Rau, antrenorul sau de la Centrul de Excelența din Baia Mare, se extinde. ...

- Azi, 21 decembrie, locuitorii de pe strada Garoafei nr. 27 din Baia Mare au ramas fara apa din cauza unei conducte sparte. Echipele trimise de VITAL sunt la fața locului pentru a remedia problema pana la ora 14:00. Intreruperea furnizarii cu apa potabila din cauza unei conducte sparte s-a constatat…

- Cel mai mare distribuitor local de echipamente de ilu­minat, Elbi Electric & Lighting, a vandut in primele 11 luni din 2017 produse de iluminat in valoare de 48,8 milioane de euro, cu 9% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. „In privinta cresterii pe care Elbi si-o propune…