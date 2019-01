Stiri pe aceeasi tema

- Roscosmos, agentia spatiala rusa, solicita explicatii din partea Washingtonului dupa ce NASA a amanat vizita vicepremierului Dmitri Rogozin, seful agentiei ruse, in Statele Unite, informeaza agentia de stiri Tass.

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Rusia se va dota cu rachete cu raza intermediara de actiune daca SUA se retrag din Tratatul INF, avertizeaza Putin. Statele Unite au acuzat Moscova ca incalca Tratatul INF, care interzice rachetele cu raza intermediara de actiune, si au anuntat ca se retrag din tratat daca rusii nu revin in cadrul…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova dorește restabilirea dialogului cu Statele Unite privind Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat luna trecuta retragerea SUA din acest acord, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite a avut un efect neglijabil, a declarat luni consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, care a insistat ca un astfel de comportament nu trebuie tolerat, informeaza Reuters. O comisie speciala federala conduce o ancheta penala in…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…