- Digi 24 a anunțat, vineri seara, ca anchetatorii au indicii despre trei victime ale lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal. Informația apare la scurt timp dupa ce surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza au declarat ca rezultatele testelor…

- Cartela telefonica și telefonul Alexandrei Maceșanu au fost gasite in parcul din Caracal. Cele doua au fost separate și aruncate in locuri diferite, potrivit Antena 3. Pana acum, singurele probe care arata ca Alexandra Maceșanu a fost in casa lui Gheorghe Dinca sunt telefonul de pe care a sunat la 112…

- Fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat referitor la cazul crimelor din Caracal ca este „greu de ințeles știința de carte a procurorului” care nu ar fi permis intrarea in casa lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, inainte de…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, urmeaza sa fie dus vineri la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), pentru a fi supus testului cu aparatul poligraf, au declarat surse judiciare. Inca de miercuri, procurorul-sef DIICOT Felix Banila a anuntat ca barbatul…

- Principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, judetul Olt, si a Mihaelei Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Barbatul s-a aparat in fata judecatorului spunand ca nu le cunoaste pe aceste fete si ca nu stie despre ce…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Acesta va fi dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.

- UPDATE, ora 14:25 – Un barbat din Caracal, in varsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect in cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. In ultimele trei luni mai multi tineri au disparut din localitatile invecinate. Ancheta este in plina…

