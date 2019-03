Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au renuntat la toate acuzatiile aduse actorului Jussie Smollett ca si-a inscenat un atac rasist si homofob, scrie presa americana potrivit news.ro.Potrivit avocatilor actorului cunoscut din serialul „Empire”, el a participat marti la o audiere in Chicago, iar judecatorul a respins…

