Stiri pe aceeasi tema

- ​O pasare cazuar, o înaripata care seamana destul de mult cu pasarile emu, și-a atacat și și-a ucis stapânul la finalul saptamânii trecute în statul Florida, SUA, scrie CNN.Marvin Hajos, în vârsta de 75 de ani, a încercat sa sune vineri, în ziua atacului,…

- Marvin Hajos, un american de 75 de ani din Florida, Statele Unite, care creștea cazuari, a fost ucis chiar de un asemenea exemplar. Pasarea, care e inrudita cu emu și cu struțul și este considerata una dintre cele mai periculoase pasari din lume, și-a atacat stapanul in momentul in care acesta a cazut…

- Una dintre masinile preferate ale lui Burt Reynolds va fi scoasa la licitatie in luna iunie, impreuna cu doua perechi de cizme de cowboy, palarii, jachete sport si alte obiecte care i-au apartinut regretatului actor, a anuntat vineri casa de licitatii Julien's Auctions, relateaza Reuters.…

- Foarte probabil, metroul spre Drumul Taberei nu va circula nici anul acesta. De data aceasta, intarzierile trebuie cautate la tribunal. Licitatia pentru sistemul de automatizare si de protectie a liniei de metrou a fost contestata, iar o decizie definitiva este inca departe.

- Mașina ARO care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, scoasa din nou la licitație. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate din nou la lcitație mațina ARO care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu. Pretul de vanzare este cu 25% mai mic decat la prima licitatie. Licitația este programata…

- Contractul cu firma de salubrizare Florisal expira la sfarsitul acestui an, astfel ca Primaria municipiului Satu Mare va licita atribuirea acestui serviciu. In luarea de cuvant, city-managerul Maskulik Csaba a subliniat faptul ca, caietul de sarcini in acest sens este finalizat in proportie de 90%,…

- Gradina Zoologica din Craiova este mai saracta de luni, 28 ianuarie, cu un exemplar de leu, in varsta de aproximativ 17 ani. Animalul nu a prezentat semne de boala. Reprezentanții Gradinii Zoologice au anunțat in aceasta dimineața conducerea DSVSA Dolj. ...