Stiri pe aceeasi tema

- Cazinourile si salile de jocuri ar putea disparea de la parterul blocurilor pentru a fi mutate la periferie. Este un proiect al unui consilier municipal, care spera sa reduca astfel numarul dependentilor. Statistica ii sperie si pe specialisti: un milion si jumatate de romani isi lasa banii la pariuri…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca susține decizia liderului PSD București, Gabriel Mutu, de schimbare din funcție a viceprimarului Capitalei, Aurelian Badulescu (PSD), chiar cu riscul pierderii funcției de catre social-democrați.„Dl Gabriel…

- Un adevarat razboi s-a iscat intre președintele Klaus Iohannis și ministrul Apararii, Gabriel Leș, asta dupa ce ministrul l-a vrut inlocuit pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Nicolae Ciuca, in timp ce Iohannis i-a prelungit mandatul. Gabriel Leș susține ca se aștepta ca Nicolae Ciuca sa…

- Jurnalistul Rareș Bogdan a publicat o serie de documente prin care se arata ca ANAF incepe sa ia nunțile și botezurile la puricat pentru a-i impozita pe cei care presteaza la astfel de evenimente.Citește și: Jocuri guvernamentale: Noul prefect al Capitalei, consilierul șefului PSD București…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a facut o declarație de intenție, prin atacarea revocarii sale din funcție la CEDO. Cristoiu considera ca aceasta revenire in scena ar putea fi saltul spre o candidatura la prezidențiale, Kovesi fiind un adversar redutabil…

- Noul prefect al municipiului București este consilierul primarului din Sectorul 6, Gabriel Mutu, instalat recent șef interimar al PSD București.Guvernul a decis miercuri numirea lui Sever-Romulus Stana in functia de prefect al municipiului Bucuresti. Stana este consilierul primarului…

- In Albania a intrat in vigoare legea care interzice total casele de pariuri, cazinourile si orice afacere in domeniu, chiar si in mediul online.Autoritatile sustin ca activitatea a provocat o adevarata criza sociala, a favorizat violenta si a accentuat saracia.