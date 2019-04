"Politistii Sectiei 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o persoana ar fi initiat, pe o retea de socializare, o campanie pentru strangerea de fonduri, in scopul restaurarii cladirii Cazinoului din municipiul Constanta. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca persoana in cauza nu este autorizata in scopul mai sus-mentionat, astfel ca aceasta este banuita ca ar induce in eroare cetatenii pentru a obtine foloase patrimoniale injuste", a transmis IPJ Constanta.

Conform sursei citate, politistii au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii…