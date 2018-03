Stiri pe aceeasi tema

- Cazinoul din Constanța a fost inclus pe lista celor mai periclitate situri din Europa de catre Europa Nostra, principala organizație de patrimoniu din Europa. Pe langa acesta, pe lista se mai afla și bisericile post-bizantine din Moscopole și Vithkuq, Albania, centrul istoric din Viena, Austria, Monumentul…

- Un tren Inter Regio Bucuresti-Constanta a ramas blocat in apropiere de Ciulnița. Zeci de calatori au asteptat o ora si jumatate, dupa ce locomotiva s-a stricat. O alta locomotiva a fost trimisa de la București pentru a o schimba pe cea defecta. Dupa ce s-a pus in mișcare, garnitura s-a oprit din nou,…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure...

- La doar cativa ani dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, orasul port Constanta reusea sa alunge umbrele conflagratiei ce il afectase grav si redevenea treptat o urbe cosmopolita care inflorea din punct de vedere economic. Nu era un oras foarte mare, in 1924, de exemplu, avea putin peste 50.000 de…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters.

- 'Mesajele sunt foarte clare si in linie cu ceea ce USR spune de cateva saptamani. MCV nu are un deadline si acesta este un lucru important. Dl Timmermans a exprimat foarte plastic ideea ca e un deziderat, un lucru pe care ne-am propus sa il incercam, acela de a ridica MCV la sfarsitul lui 2019, dar…

- Conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP), Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Alba Iulia foloseste energie regenerabila…

- Oxigenarea Hiperbara (HBOT) folosita indeosebi in SUA și Europa, in Romania la București, Constanța, Targu-Mureș, Cluj- Napoca, Sibiu, iar acum in Alba Iulia la Centrul Maria Beatrice! In ce consta Oxigenarea Hiperbara Pacientul se afla in capsula hiperbara presurizata și inhaleaza oxigen de concentrație…

- La data de 23 februarie a.c., in jurul orelor 23:00, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre o femeie, din municipiul Constanta, care le a spus ca sotul sau, de 64 de ani, a fost sunat de un barbat si l a informat ca fiica sa a fost implicata intr un accident de circulatie,…

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha. Accidentarea la glezna a facut-o sa renunțe. Simona Halep a decis sa se retraga de la turneul unde se calificase in semifinale , unde urma sa joace maine cu Garbine Muguruza. ACTUALIZARE 20.10: Primele explicații ale Simonei dupa abandonul de la Doha.…

- Doua noi echipe și-au adaugat numele pe lista participantelor la EPICENTER XL Major, cea mai bine premiata competiție Epicenter de pana acum. Astfel ca lista provizorie a participantelor arata dupa cum urmeaza: Restul celor șase participante vor veni in urma susținerii unor calificari…

- Tarife mai mici la Delfinariul din Constanta, posibilitatea platii online, mai multe animale marine in Microrezervatie si investitii intr-un bazin nou, in care sa-si faca reprezentatiile 6 delfini adusi gratuit. Sunt planurile conducerii Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanta, unele…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi s a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, judetul Constanta. A fost considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi ofensivi in Europa anilor 39;80 si 39;90 si cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, informeaza Wikipedia. Fanii lui Galatasaray l au numit Comandante…

- Cu un an in urma, CEO-ul Deutsche Bank John Cryan a raportat al doilea an consecutiv cu pierderi si cu cele mai proaste venituri din ultimii ani. Cel mai mare creditor din Germania a incheiat inca un an „pe rosu”, veniturile atingand cel mai slab nivel din ultimii 7 ani in ultimul trimestru, potrivit…

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Parcul Național Pirin din Bulgaria, una dintre cele mai importante regiuni din Europa din punctul de vedere al biodiversitații, a suferit pagube iremediabile in urma construcției și extinderii stațiunii de schi Bansko, arata un raport WWF publicat astazi. Analiza arata ca stațiunea de schi, aprobata…

- Cazinoul, emblema orasului Constanta, este lasat in paragina de ani buni. Promisiuni au fost multe dar nimeni nu s a ocupat pana acum de reabilitarea cladirii istorice.Constantenii si turistii care s au plimbat astazi pe promenada au putut sesiza bucati cazute de pe fatada Cazinoului. Un pericol pentru…

- NEWS ALERT Simona Halep, internata. Ce spun medicii despre starea sa Jucatoarea Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata…

- Soarta Cazinoului este neclara, pentru ca proprietarul Primaria Constanta si administratorul actual Compania Nationala de Investitii se contrazic in privinta responsabilitatiii privind conservarea edificiului. Conservarea ar fi singura solutie pentru ca monumentul de patrimoniu national sa nu se degradeze…

- Cazinoul din Constanta se numara printre cele 12 monumente de patrimoniu preselectate pentru programul ''Cele mai periclitate 7 situri in 2018'' de catre o comisie de experti din diverse domenii, in deschiderea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, au anuntat marti Europa Nostra, principala…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol.

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

- La 73 de ani de la incheierea celui de-a Doilea Razboi Mondial si la peste 60 de ani de la fondarea Comunitatii Economice Europene, precursoarea actualei UE, tema celui de-al Doilea Razboi Mondial ramane constanta, si uneori rabufneste la suprafata in Europa. Adesea, tema razboiului este utilizata ca…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- Astfel, Principesa Margareta s-a implicat activ in societatea romaneasca imediat dupa caderea regimului comunist, fiind totodata singura care a avut o implicare permanenta in Romania. „Principesa Margareta, imediat dupa caderea comunismului, in ianuarie 1990, a venit in Romania cu un convoi…

- Statele Unite ale Americii au inclus Moldova in grupul de țari cele mai sigure pentru calatoriile cetațenilor americani. Potrivit mass-mediei straine, Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis noi recomandari pentru cetațenii țarii cu privire la riscurile pe care le comporta vizitele in diferite…

- La inceput de ianuarie, in plina iarna, vremea este complet diferita fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca in 2017 de Sf Ion infruntam o iarna destul de grea, cu zapezi care au paralizat traficul in tot judetul, astazi vremea a tinut cu constantenii care au vrut sa iasa la aer curat. Pentru…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni in baza legii ”Magnitsky Act” impotriva lui Artiom Ceaika, fiul lui procurorului general rus Iuri Ceaika. Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, Artiom Ceaika s-a folosit de poziția tatalui sau pentru a obține contracte cu statul pe cai necinstite,…

- Un politician argesean si-a exprimat nemultumirea cu privire la ultimele schimbari aduse legilor Justitiei de catre alianta de Guvernare PSD-ALDE. Narcis Sofianu a postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare, afirmand ca Dragnea si Tariceanu fac din Romania „Raiul infractorilor!”.…

- “Eu sunt cel mai bun, o sa castig cursa”. Sunt cuvintele cu care se motiveaza Mateo inaintea oricarei competitii. Pustiul-minune din Constanta este vicecampion national la karting la doar 8 ani. Nu e de mirare avand in vedere ca prima data a apasat adanc pe acceleratie cand avea jumatatea varstei de…

- Magistrații Tribunalului Calarași au dispus, astazi, arestarea preventiva a lui Ștefan Daniel zis „Dan Turcu”, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, dupa ce, ieri, polițiștii antimafia l-au prins in flagrant avand mașina plina…