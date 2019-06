Cazino din Satu Mare, jefuit duminică dimineață. Tâlharul a folosit un spray lacrimogen Un cazino din Satu Mare a fost jefuit de un individ care a amenințat angajații cu un spray lacrimogen. Jaful a avut loc duminica iar talharul a plecat cu 10.000 de lei. Polițiștii au deja un cerc de suspecți. Potrivit Politiei Satu Mare, jaful la cazino a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 06.10. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in timpul jafului. „Am fost sesizati despre faptul ca o persoana necunoscuta a intrat intr-un cazino din municipiul Satu Mare, de unde, folosindu-se de un spray iritant lacrimogen, a reusit sa sustraga aproximativ 10.000 de lei”, au transmis politistii, potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

