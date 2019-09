Cazierul fiscal, obţinut prin aplicaţia Spaţiul Virtual Privat Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitari / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului si mentionarea motivului solicitarii. Cazierul fiscal se va regasi in Sectiunea „Mesaje”. Reamintim contribuabililor ca serviciul Spatiul Privat Virtual este usor de accesat, gratuit si disponibil 24 de ore din 24, atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica, transmite ANAF. Acest serviciu online permite obtinerea informatiilor fiscale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual ofera contribuabililor inrolați o noua facilitate: posibilitatea de a solicita si de a primi, on-line, cazierul fiscal. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitari / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului…

- Satmarenii cinstiți, platitori de taxe și impozite, beneficiaza de o noua facilitate digitala. Serviciul electronic al ANAF denumit Spatiul Privat Virtual ofera contribuabililor inregistrați o noua facilitate: posibilitatea de a solicita si de a primi, on-line, cazierul fiscal. Solicitarea se transmite…

- Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual ofera contribuabililor inrolați o noua facilitate: posibilitatea de a solicita si de a primi, on-line, cazierul fiscal, anunța ANAF. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitari / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea…

- Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual ofera contribuabililor inrolati o noua facilitate: posibilitatea de a solicita si de a primi, on line, cazierul fiscal.Solicitarea se transmite prin intermediul Sectiunii "Solicitari Eliberare documente Certificat de cazier fiscal", prin selectarea CIF CNP…

- Intalnire la Campulung. Contribuabilii au primit clarificari referitoare la Spatiul Privat Virtual. Reprezentantii Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges si Serviciului Fiscal Municipal Campulung au organizat la in sala de sedinte a Primariei Campulung o intalnire cu contribuabilii, continuand…

- Peste 19.700 de argeseni, inrolati pana in prezent in Spatiul Privat Virtual. Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context,…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat marți un raport de respingere a solicitarii procurorilor de a incepe urmarirea penala in cazul fostului ministru al Sanatații Florian Bodog, acuzat de abuz in serviciul și fals intelectual, conform Mediafax.

- ANAF anunta: servicii fiscale electronice la dispozitia contribuabililor Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context, au fost…