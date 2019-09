Cazier fiscal online la dispoziția primăriilor și instituțiilor publice Primariile și instituțiile publice vrancene pot obține cazierul fiscal al locuitorilor din județ prin aplicația informatica PatrimVen pusa la dispoziție de Fisc. Noul serviciu ofera informații despre faptele sanctionate contraventional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vrancea arata ca PatrimVen ofera și […] Articolul Cazier fiscal online la dispoziția primariilor și instituțiilor publice apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

