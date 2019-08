Cazare în căminele de la Universitatea Cuza: tarife duble și fără apă caldă Studentii cazati pe timpul verii in unul dintre campusurile Universitatii „Al.I. Cuza" se plang ca nu au apa calda de mai multe saptamani, chiar daca pe timpul verii tariful de cazare este aproape dublu comparativ cu cel din timpul anului universitar. Astfel, mai multi studenti au mentionat ca s-a sistat apa calda inca din prima parte a acestei luni. De asemenea, studentii s-au plans si de faptul ca, din cauza dusurilor cu apa rece, multi dintre ei s-au (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

