- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- Membrii comunitatii Declic au dus luni, in Senat, petitia „Toti pentru justitie” semnata de peste 142.000 de oameni, prin care au cerut sefilor celor doua Camere ale Parlamentului sa nu modifice legile justitiei. Ei au asezat simbolic un covor de hartie in fata plenului Senatului, de peste 14- de metri,…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- Președintele Comisiei pentru legile Justiției, Florin Iordache, a avut o prima reacție dupa ce șeful Comisiei Europene a afirmat ca daca legile justitiei raman asa cum le-a votat Parlamentul, discutiile privind renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen ”se vor pune in alti...

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Scandalurile politice s-au ținut lanț in anul 2017, de la celebra Ordonanța 13, care a dus la cele mai mari proteste din Romania de dupa anii ’90, pana la demiterea Guvernului Grindeanu, atacul lui Mirel Palada asupra senatorului USR Mihai Goțiu și jignirile aduse de catre parlamentarul PSD Șerban Nicolae…

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a tradus legile Justitiei pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public, precizand ca el a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a afirmat joi ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care va avea un dialog, mai departe, cu mediul diplomatic despre modificarile la legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004."Pe site-ul Comisiei am facut…

- "Pe site-ul Comisiei am facut o scurta prezentare cu modificarile la cele trei legi si tot pe site-ul Comisiei a fost acea comunicare si legile in sine traduse in limba engleza. Datorita faptului ca din partea anumitor ambasade s-a primit un punct de vedere care viza ca a fost amputata independenta…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303 2004, 304 2004 si 317 2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor, scrie Agerpres.…

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti ca iesirea magistratilor in strada nu este justificata. Intrebat de jurnalisti la Palatul Parlamentului daca iesirea magistratilor in strada este justificata, Iordache a raspuns: "Fara indoiala,…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Este din nou scandal pe Legile justiției, in Parlament. Cei de la PNL și USR au parasit ședința in care se discuta legea raspunderii magistraților.Totul a plecat de la programul de lucru. Inițial, programul plenului Senatului trebuia sa dureze pana la ora 14.30, iar apoi sa inceapa plenul…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata, luni, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, discuta luni amendamentele depuse la cele trei legi ale justitiei in Senat, dupa ce acestea au fost adoptate in Camera Deputatilor. Discutia a inceput dupa ora 9 cu modificarile la Legea 303 - Statutul judecatorilor…

- Comisia Iordache reia dezbaterile pe legile justitiei. Cele mai controversate modificari Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca sedinta Comisiei se va relua luni, la ora 9.00, cu dezbaterea amendamentelor si elaborarea Rapoartelor la modificarile legilor…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache.