- "Astazi, in grup, colegii mei de la Senat au votat in unanimitate ca vor sustine motiunea impotriva ministrului Justitiei. Argumentele noastre sunt la fel cum erau la Camera Deputatilor - Ordonanta de Urgenta 7. Nu este un demers corect din partea ministrului, dupa ce un an si jumatate - doi nu a…

- Premierul Viorica Dancila anunta o decizie cu privire la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, dupa ce o sa asculte si opinia colegilor. Viorica Dancila a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la inaugurarea noului sediu al Sectorului Politiei de Frontiera…

- Moțiunea simpla prin care opoziția cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu se va mai dezbate și vot, cel mai probabil, in ședința de luni a Senatului, urmand ca ședința sa aiba loc miercuri, au spus surse din PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Motivul este ca nu s-ar intruni cvorumul…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, intitulata "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", si initiata de PNL si USR, va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00, potrivit site-ului acestui for legislativ. In motiune se solicita "incetarea…

- Doi ministri vor pleca din Guvern, iar inlocuitorii lor ar putea fi anuntati chiar vineri. Este vorba despre Rovana Plumb si Natalia Intotero, care sunt pe lista PSD pentru europarlamentare si vor renunta la functii pentru a se implica in campania electorala. Sunt tensiuni, insa, la Palatul…

- Tudorel Toader mai are de asteptat pana va afla daca motiunea simpla prin care i se cere demiterea va fi adoptata sau respinsa in Parlament. Camera Deputatilor nu va avea sedinta de vot final in aceasta saptamana, astfel ca votul asupra motiunii simple pe Justitie va fi amanat. Biroul permanent al Camerei…

- Deputatii voteaza astazi motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, initiata de PNL si USR. Tudorel Toader a fost pus la zid de catre deputatul PSD Florin Iordache, care i-a reprosat ca nu a initiat ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale. In ciuda criticilor, PSD va vota impotriva…

- „€Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie!” Azi se voteaza motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei. Motiunea simpla intitulata „Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie!” initiata de PNL si USR, va fi votata, miercuri la pranz, de plenul Camerei…