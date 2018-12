Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc a declarat, marți, ca Biroul permanent a decis acordarea unui termen de zece zile pentru parlamentarii care vor sa consulte dosarul pentru care DNA a solicitat inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, scrie Mediafax.„Noi…

- 'Exista aceasta posibilitate (de a se amana votul pe cererea DNA in cazul lui Tariceanu - n.r.). In acest moment, Calin Popescu-Tariceanu este prizonierul lui Liviu Dragnea din cauza problemelor sale personale si, din pacate, tine captivi inclusiv parlamentarii ALDE in aceasta chestiune, ceea ce…

- Comisia Juridica a Senatului a cerut Biroului Permanent o amanare de o saptamana in cazul votului pe cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu. Informatia a fost confirmata de seful Comisiei Juridice, Robert Cazanciuc, scrie Ziare.com.

- "Eu argumentele pe care le-am avut de prezentat le-am prezentat la comisie, acum exista numai o trecere in revista mai detaliata a lor, dar trebuie avut in vedere ca Parlamentul are dreptul suveran de a decide aceasta actiune de incepere a urmaririi penale si Parlamentul nu se substituie organelor…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a anuntat ca martea viitoare senatorii juristi vor da un vot cu privire la cererea de incepere a urmarii penale formulata in cazul presedintelui Camerei Superioare a Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, transmite Agerpres.roIn cadrul acestei…

- Comisia juridica din Senat va incepe miercuri studierea celor 73 de volume in cazul solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu si va dura pana luni, inclusiv, a declarat marți președinteșle comisiei, Robert Cazanciuc.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca cererea DNA prin care se cere avizarea urmaririi penale a sa reprezinta un demers politic, el exprimandu-si convingerea ca in dosar e vorba de „multa maculatura”. Dosarul lui Tariceanu are mii de pagini. Directia Nationala Anticoruptie…

- Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA pentru inceperea urmaririi penale in cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care este acuzat ca a primit mita de 800.000 de dolari, a confirmat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Manda (PSD).