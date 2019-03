Stiri pe aceeasi tema

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noapte în fata casei sale din New York, a informat Politia, scrie Agerpres, citând EFE.Francesco 'Frank' Cali, în vârsta de 53 de ani, a fost împuscat de sase ori în…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a asigurat ca are dovezi care pot demonstra ca întreruperile de curent care începând de joia trecuta au paralizat tara au fost provocate de un atac cibernetic lansat de Statele Unite. Maduro a anunțat crearea unei comisii de ancheta pentru cercetarea…

- Grupul chinez Huawei - suspectat de de catre americani de spionaj - a contraatacat joi si a anuntat o plangere contra Statelor Unite cu privire la interzicerea achizitionarii echipamentelor sale de telecomunicatii de catre administratia lui Donald Trump, relateaza AFP.Gigantul mondial al…

- Președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping ar putea ajunge la un acord oficial la un summit din jurul datei de 27 martie, dat fiind progresele înregistrate în discuțiile dintre cele doua țari, a informat duminica The Wall Street Journal citat de Mediafax. Cele doua…

- Cinci ofiteri de politie au fost impuscati luni in orasul Houston din statul american Texas, in timpul unor perchezitii, au anuntat oficialii locali, fara sa mentioneze starea in care sunt acestia.

- Cinci ofițeri de poliție au fost impușcați luni in orașul Houston din statul american Texas, in timpul unor percheziții, au anunțat oficialii locali, fara sa menționeze starea in care sunt aceștia, relateaza Reuters.

- In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022. Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme…

- 1818 persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, de sambata, 22.12.2018 si pana astazi, 27.12.2018, ora 08.00 , din care 549 copii si adolescenti. In prima zi de Craciun, au fost inregistrati la Unitatea Primiri…