Stiri pe aceeasi tema

- George Magureanu a povestit, pe Facebook, ce a patit, in 4 septembrie, cand a vizitat Castelul Corvinilor, impreuna cu fiul sau, imobilizat intr-un scaun cu rotile. „Pe finalul vacantei de vara am decis sa bucur copilul meu cel mic cu cateva dintre locurile unice ale acestei tari, nesocotind faptul…

- Parintele unui copil care, temporar, este in scaun cu rotile a trait experiențe neplacute la Castelul Corvinilor din Hunedoara, unde o supraveghetoare i-a spus ca nu are voie cu caruciorul in interiorul castelului. Conducerea unitații spune ca femeia a facut „exces de zel”. George Magureanu a povestit,…

- Iata cum descrie un parinte, domnul George Magureanu, experiența umilitoare traita alaturi de fiul lui, aflat in cirucior rulant, in incercarea de a vizita Castelul Corvinilor. <<Pe finalul vacanței de vara am decis sa bucur copilul meu cel mic cu cateva dintre locurile unice ale acestei…

- Tramvaiul 41 va circula de la 1 septembrie pe un singur fir, pe Podul Grant. Directorul STB, Andrei Creci, a confirmat pentru mediafax, ca de la 1 septembrie frecventa tramvaiului 41 va fi afectata de aceasta situatie. Pe Podul Grant a fost montata deja o jonctiune intre cele doua linii, astfel incat…

- Directorul medical al Ambulanței Braila, Florin Ștefan, care i-a criticat pe dispecerii 112, a ramas fara funcție. Conducerea unitații a dezmințit acuzațiile medicului, iar marți a organizat concurs pentru funcția lui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Florin Ștefan, medicul din Braila care…

- Directorul pentru afaceri globale al Facebook, Nick Clegg, a anuntat luni ca nu exista ''absolut nicio dovada'' ca forte externe, precum Rusia, au folosit reteaua de socializare online pentru a influenta votul la referendumul din 2016 privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Consilierul local liberal Mihai Sarmașan aduce critici dure la adresa conducerii administrației municipiului Bistrița, care de ani de zile nu a fost in stare sa reamenajeze la standarde optime ștrandul municipal, lucrarile nefiind acolo finalizate. „Avem parte cu toții in aceste zile de temperaturi…

- Cum se comite o dezinformare? Un fals taximetrist se revolta, pe Facebook, pe “bulangii” cu trotinete electrice și amenința ca le arunca in Dambovița!In ziarul Adevarul apare un articol publicitar care preia postarea “taximetristului” și sunt elogiate, ca varianta civilizata, aplicațiile Uber, Bolt…