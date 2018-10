Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, a anunțat, astazi, ca sufera de hernie de disc. Totodata, sportiva noastra a mai spus ca va purta o discuție cu doctorii și spera sa revina cat mai repede pe terenul de joc. „Salutare, tuturor! Am vrut sa va ofer rapid noutați in privința starii mele. Am facut azi un [...]

- Fernando Varela, fostul fundaș al celor de la FCSB, il considera pe Lucian Sanmartean cel mai bun fotbalist alaturi de care a evoluat in cariera. "Cand a fost Reghe la Steaua am facut o pregatire fizica foarte buna, foarte tare, noi eram bine la meciuri și aveam jucatori care faceau diferența. Daca…

- Republica Moldova are ce arata lumii intregi. Pentru toti tara noastra se asociaza cu vinuri bune, orase subterane, oameni buni, ospitalieri si mancare gustoasa. Acesta este potentialul tarii noastre care in fiecare an devine tot mai cunoscut pe toate continentele lumii.

- Doliu in lumea muzicii ruse. Vestea tragica precum ca, artistul Iosif Kobzon s-a stins din viața i-a intristat pe unii cetațeni și oficiali ai Republicii Moldova, care au ținut sa transmita mesaje de condoleanțe. In acest sens, Ambasada Federației Ruse in RM mulțumește pentru toate aceste reacții.

- Andrei Pavel (44 de ani) a intrerupt colaborarea cu Simona Halep, dupa un sigur an. „Cneazul” a luat aceasta decizie nemulțumit de faptul ca deținea doar un rol secundar in echipa liderului WTA, fiind mereu in umbra lui Darren Cahill.(CITEȘTE ȘI: „PUȘTII” REGELUI DESFIINȚAȚI DE CORNEL DINU: „CAND STAPANUL…

- Violeta Stoica Cei mai cunoscuți procurori ai Structurii teritoriale Ploiești a Direcției Naționale Anticorupție – fostul șef al “unitații de elita” Lucian Onea și fostul subaltern al acestuia, Mircea Negulescu, cunoscut mai mult dupa porecla care i-a fost atribuita, „Portocala” – au ajuns din nou in…

- Gata cu temele pentru acasa pentru elevii din clasele primare. Acest anunț a fost facut de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, în cadrul unui interviu acordat pentru ”Sputnik Moldova.” Aceasta inițiativa vine în ajutorul…