- In timp ce funcționa ca ministru de finanțe in guvernul francez, Joseph Caillaux (fost prim-ministru in 1911–1912), a fost ținta unor atacuri ale presei. Cel mai virulent critic s-a dovedit a fi Gaston Calmette, de la Le Figaro.

- O tanara din Constanța a fost violata intr-o casa de pariuri, unde fata lucra. Agresorul este un fost militar. Agresiunea s-a produs intr-o casa de pariuri din centrul Constanței, unde tanara de 19 ani lucra ca operatoare. Fostul militar a supus-o pe fata unor umilințe de neimaginat. Dupa ce a violat-o,…

- Singurul suspect supraviețuitor al atacurilor teroriste din Paris, in 2015, este judecat incepand de azi la un tribunal din Bruxelles, pentru schimbul de focuri care a dus la arestarea sa, potrivit evz.ro Salah Abdeslam a fost escortat la tribunal de doi ofițeri de poliție, mascați, cu cagule și a refuzat…

- SUA investigheaza Apple in scandalul bateriilor, scrie Reuters . Departamentul Justiției din SUA și Comisia pentru Activitați Mobiliare (SEC) au cerut mai multe informații din partea companiei. Nu sunt vizate legile privind consumatorii, ci legile care protejeaza investitorii pe bursa. Mai exact, orice…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au dispus inceperea urmaririi penale a unei femei in varsta de 81 de ani din localitatea Capeni, de langa orasul Baraolt, suspectata ca si-ar fi ucis nepotul.

- Militarul care si-a injunghiat, aseara, iubita intr-un coafor din localitatea damboviteana Titu ajunge astazi in fata judecatorilor. Procurorii militari cer ca barbatul sa fie arestat pentru omor. El a fost retinut si și-a recunoscut fapta, scrie digi24.ro.

- Vesti teribile pentru Elena Udrea! Fratii Adrian Gardean (53 de ani) si Miron-Dorel Gardean (59 de ani) au recunoscut la DNA ca i-ar fi dat mita fostului ministru si au vrut sa incheie cu anchetatorii un acord de recunoastere a vinovatiei, anunta Ziare.com. Procurorii DNA au propus o pedeapsa aspra,…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei, scrie agerpres.ro. Femeia se afla in coafor cand s-a…

- Militarul nord-coreean care a dezertat in luna noiembrie, sub tirurile armatei, a recunoscut ca a comis o crima inainte sa fuga din țara, relateaza AFP, citand un cotidian sud-coreean. Militarul nord-coreean le-a declarat serviciilor sud-coreene ca a comis o crima in Nord. Cel mai probabil aceasta infracțiune…

- Procurorii americani l-au inculpat miercuri pe cetateanul german Christian Ganczarski, convertit la islam si aflat in prezent in inchisoare in Franta, pentru sprijin acordat Al-Qaida inaintea atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 si pentru conspiratie in vederea uciderii de americani, transmit…

- Preotul din Cincu, județul Brașov, și parohia acestuia au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA pentru obtinere ilegala de fonduri europene pentru o suprafata de teren de aproape 21 hectare, care apartine, de fapt, poligonului militar Cincu, si nu parohiei, asa cum a pretins preotul. Procurorii…

- Autorul atacului cu bombe asupra autocarului echipei de fotbal Borussia Dortmund și-a recunoscut fapta. Incidentul a avut loc pe 15 aprilie 2017, inaintea meciului Borussia – AS Monaco, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut azi, in fata instantei,…

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat RTV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un orfelinat.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…

- Crima din gelozie la Iași, sinucidere unul cate unul, sau sinucidere in doi? Dar daca au fost omorați, cu dibacia diabolica a unui asasin care și-a șters urmele? Dincolo de interogații, unele in granița fabulațiilor, cateva detalii ies la iveala cu amprenta certitudinii. Iata-le: Aflați in vacanța la…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- In valul de plecari la munca peste hotare, exista și botoșaneni care ajung sa comita infracțiuni mai mult sau mai puțin grave pe teritoriul altor state. Anul acesta, trei barbați originari din Botoșani au fost arestați și condamnați de instanțe straine.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, ramane in arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel Bucuresti. Judecatorii i-au respins acesteia contestatia si au mentinut decizia Tribunalului Bucuresti de arestare…

- Crima de la Metrou - Avocat: Femeia nu a avut discernamant in momentul comiterii infracțiunilor Avocata Magdalenei Serban, cea care ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor I, a afirmat luni ca, in opinia sa, femeia nu a avut discernamant in momentul comiterii faptelor, precizand ca…

- Procurorii anticorupție de la Ploiești au anunțat, luni, semnarea unui acord de recunoaștere a vinovației de catre Ionuț Ionescu, fost director adjunct al ADPP Ploiești (actuala SGU), fost consilier municipal și fost manager al Unitații de Implementare a Proiectelor din cadrul Hidro Prahova.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 540 din 19 martie 2015, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației inculpatului…

- Rareș Bogdan a prezentat pe pagina sa de Facebook mai multe exemple de evenimente care ar putea avea loc in urma modificarilor pe care parlamentarii puterii vor sa le aduca Legilor Justiției."LUATI AMINTE LA CE SPUN PROCURORII: 1. O crima are loc intr-un oras din Romania. Cadavrul este…

- Dupa ce „criminala de la metrou” a sfarsit viata Alinei Ciucu, fata de 25 de ani, oamenii care circula cu acest transport in comun au luat la cunostinta cele intamplate. O fotografie surprinsa de un pasager a facut valva printre oameni. Dupa ce oribila crima de la Dristor 1 a avut loc, unde Alina Ciucu,…

- Un bistritean de 32 de ani si-a omorat prietenul cu ranga, dupa ce au consumat mai multe beri impreuna in seara zilei de joi, 14 decembrie. Cei doi aveau planuri sa mearga impreuna la munca in Austria, iar motivul crimei este, deocamdata, necunoscut.

- Criminala este din judetul Dolj, si are 36 de ani. Ea era nascuta in localitatea Ostroveni, dar locuia de mai multi ani in Bucuresti, la Censtrul Social Sf. Ioan, din sectorul 3 al Capitalei. Citeste si Crima la metrou. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a fost impinsa de o femeie pe sine.…

- Consiliul Cosntituțional din Franța s-a pronunțat pe 8 decembrie 2017, cu privire la independența magistraților din Parchete fața de ministrul Justiției. Uniunea sindicala a magistraților francezi a sesizat Consiliul cu privire la art. 5 din ordonanța din 22 decembrie 1958 privind statutul…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Investigatii Criminale, au organizat, in colaborare cu Jandarmeria Nationala Franceza, o actiune vizand destructurarea unei grupari infractionale de criminalitate itineranta, ai carei membri sunt cercetati pentru constituire…

- La data de 28 noiembrie 2017 procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Investgatii Criminale au organizat, in colaborare cu Jandarmeria Nationala Franceza, o actiune vizand destructurarea unei grupari infractionale de criminalitate…

- Chef francez cu stele Michelin: "Supermarketul ne transforma stomacul in pubela de gunoi" Recunoscut pentru lupta pe care o duce pentru alimentatia sanatoasa, chef Alain Alexanian, care timp de 21 de ani a detinut la Lyon un restaurant recompensat cu o stea Michelin, avertizeaza ca "supermarketul ne…

- Un cetațean român a recunoscut ca a ucis cu sânge rece o tânara, la sfârșitul anului 2016, în Germania, în contextul în care este incupat pentru o fapta similara în 2014.

- Parlamentarul si omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marti seara de politia franceza pe aeroportul din Nisa in legatura cu un caz de evaziune fiscala, a anuntat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters.Kerimov este plasat pe pozitia 21 in topul celor mai bogati…

- O operatiune majora de cautare a submarinului militar din Argentina, ARA San Juan, sustinuta de Statele Unite, a fost demarata, marti, din cauza îngrijorarilor pentru echipajul care a disparut acum sase zile în Oceanul Atlantic, relateaza cotidianul The

- Politistii Directiei Operatiuni Speciale Galati, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au depistat un barbat care incerca sa urce la bordul unui avion echipamente de skimming, pentru a le transporta la Lima (Peru). Oamenii legii au efectuat cinci perchezitii, in urma carora au fost ridicate echipamente…

- Claudio Rosu, in varsta de 23 de ani, era cunoscut in Franta pentru talharii si se mutase recent in Anglia, la Nottingham. In mai putin de 24 de ore a atacat patru persoane pe strada. Este vorba despre trei femei si un adolescent pe care i-a lovit, iar apoi i-a lasat fara bunuri de valoare.…