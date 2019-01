Stiri pe aceeasi tema

- O tânara de 25 de ani, din comuna constanțeana Valu lui Traian, a murit dupa ce a cazut în timp ce alerga pe o strada din localitate. Tânara, care obișnuia sa participe la întreceri de atletism pe distanțe mari, a fost gasita de un trecator. Potrivit polițiștilor constanțeni,…

- Un accident rutier soldat cu decesul a doi tineri, ambii in varsta de 18 ani, s-a produs duminica dimineata, la ora 05.30, in urma coliziunii a doua autoturisme pe DN 22, in zona localitatii Palazu Mic,...

- Un accident rutier a avut loc marti seara pe strada Margaritarului din Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 20.35, un barbat, in varsta de 53 de ani, din municipiul Medgidia, a condus un autoturism pe strada Margaritarului din Medgidia, iar la intersectia cu…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in județul Constanța, Romania intre un autoturism și o caruța nesemnalizata.Accidentul a avut loc miercuri seara, pe DN 3, intre localitatile Cobadin si Ciocarlia din judetul Constanta.

- Un tanar de 17 ani a injunghiat un barbat dupa ce a intrat in conflict cu acesta pe strada Celulozei din Constanta.Potrivit IPJ constanta, la data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, pe strada Celulozei din municipiul Constanta a avut loc un conflict spontan intre un tanar, in varsta de 17 ani…

- Potrivit informațiilor de la fața locului, un barbat în vârsta de 49 de ani din Manașturel, care se angajase într-o traversare neregulamentara, a fost acrosat de catre un autoturism, care se deplasa dinspre Beclean înspre Dej. La volanul mașinii implate în accident…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului. Este vorba despre un Opel si un Hyundai.Un echipaj de politie se afla la fata locului si cerceteaza cazul. ...

- In urma unei avarii survenita astazi, 08 noiembrie 2018, la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de la sensul giratoriu de pe strada Traian, din municipiul Constanta, RAJA SA este nevoita sa furnizeze apa potabila cu presiuni scazute, in intervalul orar 09,00 14,00.Potrivit…