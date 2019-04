Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 de elev s-au sinucis in ultima saptamana in India, dupa ce o problema a sistemului informatic de calculare a rezultatelor la examene a facut ca aceștia sa nu i-a note de trecere. Printre victime, toate din statul Telangana, se afla cel puțin un baiat care s-a aruncat in fața unui tren și…

- Oficiali ai forțelor de securitate din Sri Lanka au avertizat ca militanții islamiști care s-au aflat in spatele atacurilor cu bomba din duminica Paștelui catolic ar pune la cale noi atentate, utilizand o camioneta și oameni purtand uniforme militare, relateaza ...

- Miliardarul francez Francois-Henri Pinault, care deține, printre altele, brandurile de lux Gucci and Yves Saint Laurent, s-a oferit sa doneze 100 mil. euro pentru reconstrucția catedralei Notre Dame, scrie presa franceza. Pinault, soțul actriței Salma Hayek și CEO al gigantului de lux…

- Comisia Europeana: 26.000 de romani au murit in 2015 din cauza calitatii proaste a aerului. Calitatea slaba a aerului ramane o problema pentru Romania, conform unui raport publicat pe 5 aprilie de Comisia Europeana. Agenția Europeana de Mediu a estimat ca, in 2015, aproximativ 25.400 de decese premature…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat - judetul Dolj au descoperit un cetatean bulgar care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism marca Mercedes-Benz, in valoare de 500.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile germane. In data…

- O tanara de 25 de ani din judetul Buzau a murit din cauza gripei. Tot in judetul Buzau, autoritatile de sanatate publica au confirmat miercuri un focar de gripa la o gradinita cu program prelungit din oras.Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scintei din Directia de Sanatate Publica Buzau,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis, joi seara, ca inca doi barbati au murit din cauza gripei. Este vorba despre un barbat in varsta de 57 de ani, din municipiul Bucuresti, confirmat cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente, dar…

- In judetul Valcea un drum care leaga doua comune s-a rupt in noaptea de miercuri spre joi, din cauza ploilor. Potrivit autoritatilor, localnicii din Slatioara nu au ramas izolati, avand la dispozitie rute ocolitoare. 50 de gospodarii au fost afectate. Autoritatile lucreaza de la primele ore ale diminetii…