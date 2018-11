Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a omorât vecinul, dupa ce au baut împreuna. Crima a avut loc în cursul zilei de ieri, în Orașu Nou Vii, județul Satu Mare, motivul fiind o cearta între cei doi, scrie realitateadesatumare.net.

- O informare meteorologica a fost emisa de ANM, valabila pentru Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud in intervalul 16 noiembrie, ora 05.00 – 18 noiembrie, ora 12.00. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori și intensificari ale vantului la munte. In intervalul menționat vremea va…

- Peste 50 de morminte din cimitirul de la Cap Pod Decebal, din municipiul Satu Mare, au fost profanate in noaptea de vineri spre sambata, fiind distruse pietre funerare si cruci, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, Paula Gabor."Politia…

- Si-a taiat amicul de pahar din cauza geloziei. Un barbat a ajuns la spital, iar altul la Inspectorat, in urma unui conflict sangeros. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 20:00, in fata unei cafenele, situata pe o strada din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Un barbat din Anglia, Danny Emsley, 37 de ani, s-a insurat, pe 17 august, cu Clare, 35 de ani. Nunta a avut loc la o locație din Londra, iar fericitul cuplu a avut circa 80 de invitați la nunta. Barbatul,...

- Un tragic accident a avut loc, astEzi, in comuna Vi"ina din jude:ul Olt. Un bErbat "i-a pierdut via:a "i o copilE de 14 ani a fost grav rEnitE, dupE ce cEru:a in care se aflau a fost izbitE violent de un autoturism.

- A scapat ca prin minune. Vorbim despre un barbat, in varsta de 31 de ani, care a ramas in viața dupa ce a fost injunghiat de amicul sau de pahar. Nefericitul incidentul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de ieri, pe terenul sportiv al unei scoli din sectorul Buiucani al Capitalei.