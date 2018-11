Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca actorul Florin Busuioc a suferit un infarct masiv si ca acesta are parte de „cele mai bune ingrijiri la Spitalul din Craiova”. Ea neaga informatiile public potrivit carora operatia de montare a unui stent ar fi fost efectuata de un medic rezident. De…

- Andreea Rodiana Fumu este o adolescenta din Iasi care lupta cu o boala nemiloasa și are din nou nevoie de ajutor. Dupa ultima sedinta de chimioterapie, fata a fost internata la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iasi. Ea prezinta dureri si anemie severa. Adolescenta are nevoie urgenta de trombocite…

- O femeie din Valcea a fost salvata dintr-o fantana dupa doua zile. Incidentul a avut loc in comuna Salatrucel. Femeia in varsta de 41 de ani se afla de doua zile intr-o fantana in care cazuse accidental. Ea a fost scoasa teafara si cu traumatisme minore, marti dupa-amiaza, de pompieri. Anunțul a fost…

- Luminița Solcan a ingrozit o lume intreaga in urma cu 13 ani, atunci cand ucidea, cu sange rece, un preot, in Franța. (Super oferta de angajare) A facut-o de fața cu peste 2.000 de oameni, iar unii dintre ei au imobilizat-o și au predat-o Poliției, care a sosit rapid la locul incidentului. Criminala…

- Fata agresata de supraveghetoarele de la centrul de plasament din Balș, Olt, care a fost inclusa inca de la momentul constatarii faptelor intr-un program de consiliere psihologica, este internata acum la Spitalul de psihiatrie prof. Dr. Obregia din Bucuresti, pentru evaluare. Intre timp angajatii DGASPC…

- Lumea muzicii din Romania a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la varsta de 67 de ani. Vestea trista s-a raspandit extrem de repede, iar cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc, nu le vine sa creada ca indragitul cantareț nu mai este…

- In data de 01.09.2018, in jurul orei 01:50, politistii au oprit in trafic, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Petroșani, autoturismul condus de un barbat de 57 de ani, din judetul Valcea. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,07 mg/l, alcool pur in aerul…

- 13 județe din jumatatea vestica a tarii intra sub cod galben de ploi si vijelii incepand de luni ora 15.00 pana marți la ora 23.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torentiale pentru județele Salaj, Valcea, Dolj, Mehedinți, Gorj,…