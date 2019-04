Caz socant. Un procuror de la Parchetul General a murit chiar la sediul PG. Mesajul colegilor

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Parchetului General a anuntat, vineri, ca procurorul care a murit dupa ce s-a aruncat de la o inaltime de 20 de metri din cladirea institutiei este Ramona Daniela Bulcu, fost purtator de cuvant al structurii. „In cursul zilei de astazi, 26 aprilie 2019, a incetat din viata colega…

- Procurorul care s a aruncat vineri in gol de la etajul 5 al Parchetului General fugise din spital, informeaza RomaniaTV.net. A ajuns direct la sediul institutiei unde si a luat viata. Femeia de 50 de ani avea doi copii si suferea de depresie, potrivit Romania TV. Internata la Spitalul Militar din Bucuresti,…

- Procurorul care s-a aruncat de la etajul al cincilea al Parchetului General a stat ”minute bune” pe pervaz, cu picioarele in afara. Mai multi muncitori care se aflau in zona au incercat sa o convinga pe Ramona Bulcu sa renunte la gestul sau, au implorat-o sa intre inapoi in birou, iar unul dintre…

- Biroul de presa al Parchetului General anunța, vineri, ca procurorul care a murit dupa ce s-a aruncat de la o inalțime de 20 de metri din cladirea instituției este Ramona Daniela Bulcu, fost purtator de cuvant al structurii, precizand ca sunt cercetate cauzele evenimentului."In cursul zilei de ...

- Mesaj de ultima ora de la Parchetul General dupa ce fosta purtatoare de cuvant Ramona Bulcu s-a sinucis sarind de la etajul 5 al instituției unde a ajuns dupa ce a fugit din spitalul in care se trata pentru depresie.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca declanseaza procedura de selectie a noului procuror general al Romaniei, afirmand ca pana la sfarsitul lunii aprilie, atunci cand expira mandatul lui Augustin Lazar, Parchetul General va avea o noua conducere. „Voi merge la minister si voi declansa…

- Oficialul guvernamental a ajuns, in urma cu mai putin de o ora, la Parchetul de pe langa Inalta Curte, condus de catre Augustin Lazar, caruia i-a cerut revocarea. Pana sa ajunga sa aiba discutii – in prima faza cu procurorul Elena Iordache, apoi cu procurorul general adjunct Bogdan Licu, Tudorel Toader…

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…