Totul s-a intamplat in perioada 2008 – 2016. Acum doi ani, un judecator a cerut investigarea medicului in legatura cu otravirea a 7 pacienți. Investigația a fost apoi extinsa in privința a altor 17 cazuri. Printre victime se afla și copii de 4 ani. 9 dintre pacienți au murit, informeaza CNN.

Medicului i s-a retras intre timp dreptul de practica. El a negat tot timpul acuzațiile. Daca va fi gasit vinovat, risca inchisoarea pe viața.