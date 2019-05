Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani din Bucuresti a murit, duminica seara, dupa ce a cazut de la etaj. Fata ar fi cazut din balconul apartamentului in care locuia cu familia ei, aflat la etajul al doilea al unui bloc, informeaza Digi24.roVecinii au sunat la 112, insa pompierii si medicii veniti de urgenta nu au…

- Fostul international american Jimmy Banks a decedat, vineri, la Milwaukee (Wisconsin), la varsta de 54 de ani, a anuntat federatia americana de fotbal, citata de AFP, relateaza News.ro.Citește și: CARNAGIU pe DN1! Accident rutier MORTAL: doi copii au murit, iar parinții lor se afla in stare…

- Un fotbalist din Burundi și-a piedut viața joi, in urma urma unui infarct. Este vorba despre Papy Faty. Incidentul dramatic s-a petrecut la minutul 15 al meciului dintre echipa sa, Malanti Chiefs, și Green...

- Un nou nascut care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale, informeaza…

- Tragedie intr-un mall din China. Un copil a murit dupa ce mama lui s-a dezechilibrat pe o scara rulanta și l-a scapat din brațe. Toata scena a fost filmata de camerele de luat vederi. Tragedia a avut loc...

- Doi copii, o fetița de trei ani și fratele ei de patru ani, și-au pierdut viața in timp ce se uitau la desene animate, dupa ce televizorul a explodat. Incidentul tragic s-a petrecut intr-un sat din Republica Moldova. Micuții se uitau in camera lor la televizor, la un aparat vechi, cu tub catodic. In…

- Marinarul roman in varsta de 64 de ani care a decedat in zorii zilei de 14 februarie a.c., dupa ce a cazut in apa rece a Marii Negre, langa Dana Zero a Portului Constanta cunoscuta si sub numele de Dana Militara , era din Tuzla, de religie musulmana si, cu ani in urma, a jucat la echipa locala de fotbal,…

- Barbatul care a fost lovit intentionat cu masina de un prieten, dupa un scandal, a murit. Totul s-a intamplat sambata in Botosani. Soferul vinovat a fugit de la fata locului, apoi a ascuns masina si vreme de cateva zile a stat ascuns.