Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din comuna Morunglav, județul Olt, a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat intr-o curba, din cauza vitezei. Alți doi barbați au fost raniți.Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DN 65. Potrivit…

- Cel putin sase excursionisti au ramas fara apa in timpul unei drumetii in muntii din apropierea orasului Malibu, in vestul comitatului Los Angeles. Grupul a solicitat asistenta in jurul orei locale 16:00 (23:00 GMT), acuzand epuizare din cauza caldurii si deshidratare, a indicat politia.Un…

- Un pasager canadian, in varsta de 76 de ani a decedat luni dimineața, la Aeroportul Henri Coanda, in fata terminalului Plecari in urma unui stop cardio-respirator, anunta echipa de comunicare a Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB)."Un pasager canadian in varsta de 76 de ani a decedat,…

- Tragedia s-a produs joi seara, in jurul orei 21.00, in comuna suceveana Stroiesti. Soferul masinii marca BMW, din comuna Ibanesti, judetul Botosani, a facut o depasire neregulamentara si a lovit frontal autoturismul in care se aflau cei doi soti care au murit pe loc.

- Moartea actorului Cameron Boyce, cunoscut din serialul Disney „Descendants” si show-ul TV „Jessie”, a fost legata de epilepsia de care suferea, a demonstrat raportul legistilor, potrivit Variety.

- Medicii legisti au stabilit cauza mortii in cazul suspectului de pedofilie (50 de ani), care a murit dupa ce o jandarmerita i-a dat cu spray lacrimogen direct in fata, de la o distanta foarte mica potrivit ziare.com.Cauza directa a decesului este "insuficienta cardio-respiratorie acuta", potrivit…

- Karl Shiels, actorul cunoscut in special pentru rolurile din serialele "Peaky Blinders" și "Fair City", a murit, duminica, la 47 de ani. Cauza morții nu a fost facuta publica deocamdata. Reprezentanții lui Karl Sheils s-au declarat șocați și intristați de vestea ca actorul irlandez s-a stins din viața,…

- Trei romani au murit, rapuși de aerul irespirabil din Italia. Un al patrulea roman este in coma, relateaza Observator.tv. Italia a fost pentru a treia zi consecutiva sub atenționarre de cod roșu de canicula. Practic, intreaga țara a devenit un imens cuptor. Temperaturile au ajuns și la 43 de grade.…