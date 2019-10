Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani s-a sinucis, aruncandu-se de la etajul noua al blocului in care locuiau cu cei doi copii in brațe. Barbatul i-a trimis inainte o poza cu el și cu cei doi ai lor, Aryt...

- Roman Mikhailov, 30 de ani, din Rusia, s-a aruncat de la balcon cu tot cu cei doi copii ai lui, un baiețel de 18 luni și o fetița de 4 ani, imediat dupa ce soția lui a inaintat actele de divorț. Irina, 29 de ani, se afla in biroul unui avocat, completand actele de divorț, cand barbatul și-a luat cei…

- Mirela Vaida a revenit recent pe micile ecrane, in postura de prezentatoare la Acces Direct, iar telespectatorii au primit-o cu brațele deschise. Vedeta a povestit cum imbina viața de familie cu cea profesionala.

- Viata la tara pare sa ii priasca din plin lui Kim Kardashian! Vedeta a postat pe Internet poze cu sotul ei si trei din cei patru copii din Wyoming, chiar de la ferma recent cumparata cu 14 milioane de dolari.

- Adina de la Heaven a nascut, joi, o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Zaynab Maria. Cantareața și partenerul ei de viața, Glance, care are 29 de ani, au fost extrem de emoționați cand au ținut-o pentru prima data in brațe pe micuța lor prințesa. Artista a impartașit vestea ca…

- Artistul columbian Richard Munoz a trait cea mai mare drama din viața lui in weekend. Acesta și-a luat soția cu el la un concert pe care l-a susținut, insa la plecare cei doi au fost atacați, femeia incetand din viața dupa ce a fost injunghiata. Richard Munoz fusese chemat sa susțina un spectacol impreuna…

- Minorul de 11 ani din localitatea Goianul Nou, Stauceni, care a ajuns in stare grava pe patul de spital, dupa ce a fost mușcat de un caine, a decedat in aceasta noapte. Informația a fost confirmata de reprezentanții Spitalului Municipal de Boli Contagioase pentru Copii.

- Clauza legata de greutatea corporala Ann-Margaret Carrozza, un avocat din New York, isi aminteste de un contract prenuptial care stabilea ca sotia nu trebuia sa cantareasca mai mult de 54.4 kg. O alta regula era ca pentru fiecare 500g in plus, femeia sa fie amendata cu 500 de dolari. O sotia…