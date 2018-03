Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe DN 10. Doi învatatori, sot si sotie, au murit carbonizati dupa ce masina în care se aflau a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc.

- Alexandru Gergely a murit! Fostul jucator de la FC Bihor și antrenor care l-a lansat pe Keșeru era grav bolnav de cațiva ani. Alexandru Gergely a incetat din viața ieri, dupa o lunga suferința, a anunțat bihon.ro . Alexandru Gergely a jucat la FC Brașov (1970 – 1975), la FC Bihor (1975 – 1979). La…

- (UPDATE 09:19) Cel putin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Au aparut imagini noi cu dezastrul care a ținut primele pagini ale ziarelor americane din momentul in care podul pietonal din Miami, de 950 de tone, s-a prabușit peste mai multe mașini care se aflau la semafor. Șase persoane au murit in urma evenimentului.

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- Gluma sinistra facuta de fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe inainte sa afle ca acesta a murit. Katarina Dyer a postat pe contul de socializare un mesaj, fara sa prevada ce tragedie va avea loc in familia ei. Atat fata, cat și frații ei aveau o relație speciala cu omul de radio, chiar daca acesta divorțase…

- Incendiile de vegetație din Australia au distrus zeci de case și au provocat moarte multor animale. Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat balnear pitoresc de pe coasta sudica a...

- Acrobatul Yann Arnaud, în vârsta de 38 de ani, a murit în timpul unui spectacol Cirque du Soleil. El a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, Florida, în timpul unei acrobatii, informeaza BBC. A murit la spital.

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Caz terifiant la Cluj. O femeie de 79 de ani a murit dupa ce ar fi fost impinsa pe geamul de la balcon, de la etajul zece, de propriul nepot. Tanarul si-ar fi batut si bunicul, care a ajuns la spital in stare grava. Vecinii spun ca baiatul obisnuia sa consume droguri, scrie digi24.

- O femeie de 79 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest…

- Imagini desprinse parca din filmele de groaza, familii distruse si constiinta incarcata. Cam asa s-ar putea descrie pe scurt accidentele rutiere mortale. La Iasi, din pacate, au loc destul de multe accidente grave. Chiar daca politistii sunt mai tot timpul pe strazile din judet si incearca sa stopeze…

- Imagini dramatice in regiunea siriana Ghouta de Est. Un nou bombardament a distrus zeci de cladiri, iar o fetita a ramas captiva printre daramaturi. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Un baimarean de 38 de ani, care se deplasa cu o bicicleta dinspre Sacalaseni spre Baia Mare, in momentul in care a intrat in localitatea Catalina a fost surprins si accidentat de un autoturism…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o ferma zootehnica. Incendiul a pornit dupa ce un angajat al fermei a folosit flacara deschisa intr-unul din grajdurile de animale.

- Un incendiu violent a izbucnit luni la grajdul de animale din Vadeni. 100 de vitei au murit, iar acoperisul si tocaria au fost distruse. „Au ars acoperisul grajdului construit din grinzi de lemn acoperit cu placi din azbociment, izolat cu stuf si vata minerala, pe o suprafata de circa 1.000…

- IMAGINI SOC si GROAZA la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un BARBAT a sarit de la ETAJUL X. A MURIT pe loc.FOTO Un barbat aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare a sarit, sambata, de la etajul 10. Barbatul a murit pe loc. Sambata, barbatul a urmarit cand personalul medical…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, vineri, ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 52. Un barbat de 62 de ani din Arad a murit din cauza gripei. Aceeași soarta a avut-o și un barbat de 58 de ani din județul Timiș . Niciunul dintre barbați nu era vaccinat impotriva virusului…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca alte doua persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 62 si 58 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total al deceselor a ajuns la 52.

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- Inocencio Arias Garcia, 50 de ani, agent al poliției locale, a facut stop cardiorespirator langa stadionul San Mames, inaintea meciului pierdut de Bilbao contra celor de la Spartak Moscova, scor 1-2, și a decedat la spitalul Basurto. Violența a atins cote extreme. Se știa ca Bilbao va fi asediat de…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Durere fara margini la Balti! Membrii unei familii de patru persoane au decedat dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Printre victime se afla doi copii minori.Tragedia s-a intamplat astazi, 20 februarie. Cadavrele au fost gasite acum seara de catre nanașii victimelor.

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Parinții unui bebeluș nou-nascut trec prin momente cumplite dupa ce acesta și-a pierdut viața la scurt timp dupa ce a fost externat din maternitate. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Sibiu au demarat o ancheta in acest caz.

- Autoritațile ar trebui sa ia masuri! Se trage un semnal de alarma in privința apei de la robinet! Un bucureștean a facut publica, pe rețelele de socializare, o fotografie care arata ce beau romanii, odata cu apa furnizata de autoritațile locale. Acesta a postat o imagine cu un filtru de la un aparat…

- Imagini de groaza in satul Recea, raionul Straseni. Un barbat in varsta de 31 de ani si-a pierdut viata, iar pasagerul sau se afla in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt vehicul.

- Situatie revoltatoare la un spital privat din Constanta. La nici doua saptamani dupa ce o mama a murit acolo imediat dupa ce a nascut, de data aceasta un bebelus abia nascut a murit sub privirile medicilor. A

- Imagini filmate ale unui corp de femeie, insangerata si mutilata atroce, un trup prezentat ca fiind al unei combatante kurde din Siria ce a fost supus unor suplicii de catre servicii apartinand unor rebeli aliati fortelor turce, au provocat vineri furie in randul comunitatii kurde, relateaza AFP.

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Imagini de coșmar surprinse de o camera de supraveghere în Moisei, județul Maramureș. Un barbat a fost spulberat de o mașina pe trotuar. Va avertizam ca imaginile va pot afecta emoțional!

- Primaria Municipiului Bucuresti a decis sanctionarea conducerii Circului Metropolitan, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu tigri si un leu tinuti afara, in custi fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica.

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Alina Cosovliu, politista in varsta de 28 de ani care a murit de cancer, a luptat pana in ultimul moment pentru viata ei. Fata nu a mai rezistat insa si, dupa luni de tratamente, corpul ei a cedat, lasand o multime de prieteni impietriti de durere.

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Creșterea efectivelor de animale salbatice in Romania da tot mai multa bataie de cap locuitorilor din preajma zonelor impadurite. Atacurile turmelor de mistreți asupra culturilor de cereale, dar și prezența parca tot mai sesizabila a urșilor in apropierea sau chiar in perimetrul gospodariilor țaranești,…

- Un accident șocant a avut loc duminica, in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea. Barbatul a vrut sa profite de vremea frumoasa și a ieșit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Accident cumplit in satul Gelu din judetul Timis unde un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l a decapitat, informeaza tion.roDin primele informatii, barbatul de 35 de ani a iesit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Un barbat de 55 de ani a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza, in parcarea unei pensiuni din județul Argeș. Șocant este faptul ca abia dupa doua ore ceilalți și-au dat seama ca mașina de marfa a barbatului avea motorul pornit, iar șoferul nu se mai zarea. Barbatul in varsta de 55 de ani a fost gasit…

- Un tanar in varsta de 32 de ani s-a sinucis astazi, aruncandu-se in fata trenului in Navodari. Medicii au incercat sa faca tot posibilul sa il tina in viata, insa, din pacate, a murit din cauza ranilor grave.

- Un tanar si a pierdut viata astazi intr un supermarket din Dolj, dupa ce, marfa de pe un motostivuitor s a prabusit peste el. Potrivit Antena3, barbatul a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu l au mai putut salva.foto cu titlu ilustrativ ...

- Doi japonezi, soț și soție, au fost arestați, dupa ce și-au ținut propria fiica încuiata într-o camera extrem de mica pentru 15 ani. Din nefericire, fata a murit din cauza condițiilor.