Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 21 de ani a fost arestata în Slovenia dupa ce și-a taiat deliberat mâna pentru a încasa o prima de asigurare de câteva sute de mii de euro, a anunțat poliția, citata de AFP."Cu un complice, și-a amputat deliberat mâna de la nivelul încheieturii…

- O femeie din Slovenia este acuzata ca și-a taiat intenționat mana cu un fierastrau electric, pentru a incasa sute de mii de euro de la o companie de asigurari. Incidentul s-a petrecut la inceputul acestui a...

- Polițiștii din Slovenia au acuzat o tanara de 21 de ani ca și-a taiat una dintre maini cu un fierastrau circular pentru a primi fraudulos bani de la o firma de asigurare. Femeia a fost ajutata chiar de familia ei pentru a-și duce planul la capat.

- Polițiștii din Slovenia au acuzat o tanara de 21 de ani ca și-a taiat una dintre maini cu un fierastrau circular pentru a primi fraudulos bani de la o firma de asigurare. Femeia și-a provocat infirmitatea cu ajutorul familiei ei. Anchetatorii susțin ca rudele i-au taiat intenționat mana femeii de la…

- Marius Viorel Horvath (foto) este acuzat ca, in seara zilei de 19 ianuarie, si-a ucis iubita, o tanara de 23 de ani, impreuna cu care avea doi copii minori. The post Criminalul care a taiat gatul unei tinere și apoi a incercat sa se sinucida, trimis in judecata. Doi copii au ramas orfani appeared first…

- "Avem de scos toate scaunele in maximum doua saptamani. Alte echipe de muncitori au inceput sa demoleze interioarele și sa scoata mobilierul și alte obiecte care se afla in salile stadionului. Dupa ce scoatem toate scaunele se incepe demolarea tribunelor de beton", au declarat muncitorii, citati…

- REPORTAJ STADIONUL GIULEȘTI. E o forfota neobișnuita pe calea Giulești. La 9 dimineața, cateva mașini sunt garate in fața intrarii pe stadion. Sunt pline cu echipamente și cu oameni pregatiți sa intre in stadionul pe care Rapidul a scris istorie. "Ne pregatim de lucrari, șefule! Dam drumul la treaba,…

- Gest socant al unui student in urma cu putin timp. Si-a taiat venele si s-a spanzurat de un calorifer Un student a fost gasit mort in apartamentul in care statea cu chirie. Criminalistii au inceput cercetarile si incearca sa stabileasca cu precizie ce s-a intamplat. Tanarul era cetatean israelian si…