Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se confrunta cu o noua problema dupa operația de cezariana in urma careia ar fi putut sa iși piarda viața. Ea a dezvaluit, miercuri, la „Xtra Night Show”, și cum i-a afectat incidentul relația cu soțul ei.

- O mireasa a regretat amarnic ca a incercat sa-i faca o farsa proaspatului ei soț. Conform unei tradiții pe care o respectau, cei doi miri trebuiau sa-și dea unul altuia o prajitura, relateaza libertatea.ro.

- O mireasa a regretat amarnic ca a incercat sa-i faca o farsa proaspatului ei soț. Conform unei tradiții pe care o respectau, cei doi miri trebuiau sa-și dea unul altuia o prajitura. Femeia n-a fost foarte incantata și a inghițit "cu noduri". A venit randul ei sa-l serveasca pe soțul ei, dar a cautat…

- Inca din copilarie, Olimpia Melinte a manifestat inclinații catre actorie, insa nu se gandea la o cariera in domeniu. Altul era visul ei: sa devina mireasa! A fost nevoie s-o lamureasca mama ei ca aia nu e o meserie... Olimpia Melinte, 32 de ani, interpreta personajului principal din serialul-drama…

- Amanta a incercat sa vorbeasca cu adevarata mireasa si sa ii spuna ca traieste cu logodnicul sau. Nu a reusit pentru ca barbatul a inceput sa tipe la ea si a incercat sa o conduca spre iesire. La un moment dat o domnișoara de onoare a intervenit și ea in scandal și a impins-o pe falsa mireasa…

- Crima sangeroasa in localitatea bihoreana Parhida, unde o tanara in varsta de 23 ani a fost ucisa de prietenul ei cu doar un an mai in varsta, care i-a taiat victimei gatul, iar apoi a incercat sa se sinucida.

- Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar dupa 18 ore de la ceremonie a murit. Heather Mosher a fost ceruta in casatorie chiar in ziua in care a aflat despre boala de care sufera. Aceasta a incercat timp de cateva luni toate tratamentele posibile, insa au fost fara succes. Soțul ei i-a…

- Poliana Viana, luptatoare de top in cadrul Ultimate Fighting Championship (UFC), a fost agresata de un barbat cand statea in fata casei sale din Rio de Janeiro, asteptand un taxi. Omul i-a cerut sa-i dea telefonul, amenintand-o cu o arma. Mireasa a ajuns BATUTA la spital, chiar de la NUNTA!…