Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea inculpatului Alexandru Matusciac pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor.. The post Fotograf de moda arestat pentru trafic de droguri. O eleva s-a aruncat pe fereastra din casa lui appeared first on Renasterea banateana .

- Decizia de a chiuli de la la școala a costat-o scump pe o tanara din Timișoara, eleva la un liceu de prestigiu. Totul s-a petrecut intr-o zi vineri din a doua jumatate a lunii septembrie, cand o petrecere inceputa dis de dimineața s-a sfarșit foarte prost puțin dupa pranz. Un tanar din Timișoara, Alexandru…

- Barbatul in varsta de 36 de ani, spun polițiștii, ar fi participat la o petrecere in apartamentul a doua tinere de 24 și 28 de ani. La chef au fost invitate și doua minore, iar la un moment dat tanarul le-ar fi oferit cocaina și amfetamine celor patru fete. Una dintre minore, aflata sub influența…

- Decizia de a chiuli de la la școala a costat-o scump pe o tanara din Timișoara, eleva la un liceu de prestigiu. Totul s-a petrecut intr-o zi vineri din a doua jumatate a lunii septembrie, cand o petrecere inceputa dis de dimineața s-a sfarșit foarte prost puțin dupa pranz. Un tanar din Timișoara, Alexandru…

- Un tanar de 23 de ani din Sacalaseni a fost arestat preventiv petru 30 de zile, dupa ce de la locuinta lui au fost ridicate aproape cinci kilograme de cannabis. Tanarul este cercetat pentru detinere de droguri de risc fara drept in vederea consumului propriu, cultivarea de plante de cannabis – droguri…

- Un aradean a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri dupa ce a fost prins in flagrant de politisti in timp ce comercializa peste 100 de comprimate MDMA, a informat miercuri Inspectoratul de Politie...

- Barbatul care a fost retinut de DIICOT Timisoara dupa ce a cerut 200.000 de euro mita a fost denuntat de un cetatean german cercetat pentru trafic de droguri, spun anchetatorii. Barbatul retinut i-a promis germanului ca, in schimbul banilor, va interveni pe langa un procuror pentru a-i rezolva dosarul,…

- Aproximativ 100 de comprimate ecstasy, 50 de doze LSD si peste 5.500 de lei au fost ridicate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Harghita, in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.. Un barbat fost arestat preventiv pentru detinere…