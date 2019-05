Stiri pe aceeasi tema

- "Știți ce este DEPRESIA? Pentru cei care nu știu sau cred ca știu ca este o boala foarte grava care afecteaza stima de sine a oamenilor si ii terorizeaza psihologic și emoțional", a scris un prieten al lui Yasmim. Hair-stylistul Gliciany Mourao Silva (35 ani), prieten cu familia artistei,…

- Un austriac in varsta de 48 de ani s-a sinucis, luni dupa-amiaza, dupa ce s-a spanzurat de balustrada podului de la Maracineni, județul Buzau. Barbatul locuia impreuna cu iubita sa, o romanca cu peste 20 de ani mai tanara, iar peste cateva luni urmau sa se casatoreasca. Cadavrul barbatului a atarnat…

- Zoltan Benedek, un roman plecat anul trecut la munca in Anglia, s-a sinucis in iunie 2018, dupa ce soția l-a anunțat ca l-a inșelat cu cel mai bun prieten. Zoltan Benedek (30 de ani) s-a mutat in Hull in februarie 2018, iar pe 18 iunie s-a sinucis, a anunțat dailymail.co.uk. Zoltan Benedek se insurase…

- Fostul soț al creatoarei de rochii de mireasa Natalia Vasiliev, din Craiova, s-a sinucis. Barbatul in varsta de 43 de ani a fost gasit spanzurat de scarile interioare ale casei pe care pe care o avea la Carcea. Marius Popa, fostul partener de viața al creatorei de moda Natalia Vasiliev, și-a pus capat…

- Un barbat de 40 de ani din Chișinau a decedat dupa ce sotia acestuia l-a injunghiat in inima. De fața la tragicul eveniment a fost și fetița de cinci ani a celor doi. Tragedia a avut loc, aseara, in apartamentul cuplului de pe bulevardul Cuza Voda, din sectorul Botanica, a informat publika.md. Potrivit…

- Un barbat și-a pus capat zilelor in gara din Buzau. Acesta și-a premeditat fapta, fiindca și-a pus capul pe șina și a fost, practic, decapitat. Barbatul avea 65 de ani și a fost vazut de mai mulți oameni prezenți cand s-a așezat, a anunțat reporterbuzoian.ro. Mecanicul n-a mai putut evita impactul fatal…