- Un individ care ar fi incercat sa rapeasca bebelusul unei femei, chiar din carucior, este cautat de politistii din Targu Mures Potrivit Antena3.ro, barbatul s a napustit asupra femeii, i a strigat ca fetita este a lui si a incercat sa o smulga din carucior.Desi era speriata, tanara mama s a luptat cu…

- Clipe infioratoare, luni seara, in Ploiești. O fetița a incercat sa se sinucida, dupa ce a vrut sa se arunce de la etajul șase al unei parcari supraetajate de pe strada Cuza Voda. Un locatar dintr-un bloc din apropiere a sunat la 112, dupa ce a vazut-o pe copila de 13 ani care statea in […] The post…

- O fetita de patru ani a fost data afara de la serbarea de la gradinita pe motiv ca nu avea costum popular. Decizia a fost luata de educatoare, conform Antena3.roAcest lucru s a petrecut la o gradinita din judetul Buzau, unde a fost organizata o serbare pentru a celebra Centenarul Marii Uniri.Una dintre…

- Ceea ce se intampla la Superclasico depașește orice limita. Inaintea returului Copei Libertadores de pe Monumental, o mama fanatica River a ascuns sub tricoul fetiței sale materiale pirotehnice. Astfel, credea ea, va pacali controlul poliției. "Absurd e puțin spus. E incredibil", a comentat cotidianul…

- Un barbat din Campina a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra fiicei sale de 8 ani. Fetița i-a povestit mamei ce s-a intamplat, iar aceasta a sesizat imediat Poliția. Potrivit portalului instanțelor, magistrații Judecatoriei Campina au decis sa admita propunerea Parchetului de pe langa…

- Caz șocant in județul Botoșani! Un barbat a trait practice in mașina pentru a fi aproape de fetița lui bolnava de cancer. Cand povestea barbatului a inceput sa fie viralizata, oamenii au fost impresionați și i-au platit cazarea la o pensiune din oraș, scrie stirileprotv.ro. Constantin Romanescu Curos:…