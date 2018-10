Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila s-a intamplat in Bolivar County, Mississippi. Investigatorii spun ca este neclar daca fetița era moarta atunci cand a fost bagata in cuptorul incins. Șeriful Kelvin Williams a declarat pentru WTVA ca bunica este chestionata cu privire la moartea copilului de 1 an și 8 luni, potrivit mirror.co.uk.…

- Polițiștii din Oradea au gasit-o pe Abigail Bordas, adolescenta de 13 ani care și-a injunghiat bunica. Fata disparuse in urma cu o saptamana, imediat dupa ce a comis fapta. Oamenii legii au anunțat vineri dimineața (17 august) ca au gasit-o pe minora. Bunica fetei, o femeie de 65 de ani, a fost internata…

- Este alerta in Romania, dupa ce polițiștii din Oradea au facut un apel prin care anunțau dispariția copilei de 13 ani din Oradea, care și-a injunghiat de mai multe ori bunica miercuri, 8 august. Ea a fost data in urmarire naționala de autoritați. Polițiștii oradeni au facut publica o fotografie cu tanara…

- O fetita de doar 13 ani din Oradea este suspectata ca si a injunghiat bunica. Incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18:30, intr un apartament dintr un bloc de pe strada Bucuresti. Potrivit bihon.ro, femeia, in varsta de 65 de ani, a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- O fetita de 13 ani si-a injunghiat bunica cu mai multe lovituri de cutit. Se pare ca tanara a recurs la acest gest extrem dupa ce bunica nu i-ar fi permis sa iasa afara si a inchis-o in casa.

- Fetita de 13 ani si-a injunghiat bunica in spate. La fata locului au sosit imediat echipajele medicale, iar femeia a fost transportata de urgenta la spital. Politistii fac verificari pentru a stabili in ce conditii a avut loc incidentul. Urmeaza sa se stabileasca si incadrarea juridica a faptei,…

- Caz naucitor la Oradea, acolo unde o fetița de 13 ani și-a injunghiat bunica, in varsta de 65 de ani. Incidentul a avit loc miercuri seara, iar motivul pentru care fata a recurs la acest gest este de-a dreptul halucinant.