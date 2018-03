Caz socant. O batrana a cazut de la etaj, in Cluj. Principala ipoteza

Stiri pe aceeasi tema

- Caz terifiant la Cluj. O femeie de 79 de ani a murit dupa ce ar fi fost impinsa pe geamul de la balcon, de la etajul zece, de propriul nepot. Tanarul si-ar fi batut si bunicul, care a ajuns la spital in stare grava. Vecinii spun ca baiatul obisnuia sa consume droguri, scrie digi24.

- O femeie de 79 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest…

- Un episod absolut terifiant – pentru rudele si cunoscutii familie, dar foarte probabil si pentru anchetatori – a curmat viata unei copile nevinovate, de doar 4 ani. Micuta a pierit inecata in baia din locuinta parintilor sai, aflata in Timisoara, din cate arata primele date ale anchetei. Agresiunea…

- Un caz extrem de socant a avut loc seara trecuta la Timisoara. Politistii au fost alertati in urma unui apel la 112 despre o crima teribila, in care victima a fost o fetita de patru ani, informeaza sursadevest.ro. Principala suspecta in acest caz pare sa fie mama micutei. Aceasta i ar fi taiat venele…

- Astfel, 21.891 de elevi din intreaga tara vor participa direct la actiunile de educatie ecologica organizate pe perioada desfasurarii concursului organizat de EcoStuff Romania, in parteneriat cu Continental Anvelope Romania si LIDL. Cei mai silitori elevi vor participa in luna august la o tabara de…

- Sambata dimineata, la Sala Mare a Consiliului Judetean, a avut loc Conferinta Judeteana Extraordinara a Partidului Social Democrat, organizata in vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie. La conferinta au participat 291 de delegati, din cei 310 convocati, care au ales, prin vot deschis,…

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta…

- Liviu Dragnea calca pe urmele lui Traian Basescu, ramas celebru cu formula ”nu stiu daca-i bine domnu chestor” lansata in contextul referendumului de demitere din 2012. Prezent la bilantul DNA prezentat ieri, presedintele Klaus Iohannis a trecut cu arme si bagaje de partea Laurei Codruta Kovesi si a…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Conditiile de vreme vitrega – ninsori, viscol, dar si temperaturi scazute – au adus probleme, marti, atat la nivel de transport rutier, cat si feroviar. Se circula in conditii de iarna, drept urmare pot aparea si intarzieri. De asemenea, sunt si situatii in care garniturile pe unele rute au fost anulate,…

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- Inceputul saptamanii vine cu o veste trista pentru cunoscutii si apropiatii lui Sorin Avram, fratele redactorului-sef adjunct al ziarului “Adevarul”, Liviu Avram. Jurnalist la randul sau, Sorin Avram a parasit aceasta lume la varsta de 53 de ani. De altfel, chiar Liviu Avram a fost cel care a confirmat,…

- Drama intr-o familie din Deva. Copila lor a pierit in conditii greu de imaginat, dupa ce a cazut in gol, de la etajul 8 al unui bloc. Fetita avea 12 ani. In ajutorul ei s-au chemat medicii, insa, din pacate, oricat s-au straduit nu au putut face nimic pentru a o salva. Copila a fost […] O copila de…

- Accidentul in care a fost implicat un autovehicul de mare tonaj incarcat cu butanol – o substanta chimica folosita ca dizolvant pentru lacuri – a alertat responsabilii, care au intervenit la fata locului. Incidentul in care a fost implicata cirsterna – care transporta, potrivit televiziunilor de stiri,…

- Procurorul General considera ca Laura Kovesi nu trebuie revocata de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie. Augustin Lazar si-a spus parerea in acest sens cu doar cateva ore, practic, inainte ca Tudorel Toader sa faca public Raportul privind activitatea manageriala la DNA, si, eventual, sa anunte…

- Unul dintre cele mai bune produse la ora actuala ale tenisului zalauan este Eric Verdes, tanarul de 13 ani legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalau. In ciuda faptului ca are doar 13 ani, zalauanul evolueaza la categoria 14 ani din vara anului 2016, fiind pregatit de Constantin Carp si Bogdan Cuceu.…

- Incidentul a aparut miercuri dimineata. La momentul de fata, sunt sase trenuri de calatori blocate temporar. Caderea pe liniile de cale ferata – cinci la numar – a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a Ploiestiului a cauzat si ruperea firelor de contact care furnizau energie electrica…

- Cazut brusc in entuziasmul fata de inzestrarea armatei si cheltuielilor militare, ministrul Apararii spune ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru bucati, dupa care ar mai urma o “proiectie” pentru cumpararea altor 36 de astfel de avioane de lupta. In plus, achizitia pentru rachetele…

- Familia si cunoscutii unei tinere actrite si model din Republica Moldova au primit cu groaza vestea ca aceasta a sfarsit in conditii cumplite, in propria casa, dupa ce i-a fost taiat gatul. Avea doar 31 de ani si, conform romaniatv.net, devenise mama in urma cu doar trei saptamani. Cel acuzat ca i-a…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Fanii stelisti au avut o seara de exceptie, dupa ce favoritii lor au invins Lazio Roma, la Bucuresti. FCSB-ul antrenat de Dica a castigat cu 1-0, gratie golului marcat de Gnohere, in minutul 29, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Europa League. Dupa cum era de asteptat, tehnicianul roman a fost…

- Mai multe masini ale pompierilor au intervenit pe bulevardul Sincai, dupa ce salvatorii au fost chemati pentru a stinge un incendiu ce a urmat unei explozii puternice care a afectat un restaurant tip fast-food, aflat la parterul unui bloc din zona amintita. Deflagratia s-a auzit la primele ore ale…

- Simona Marcu a iesit in fata presei si a transmis un mesaj, pe fondul aparitiei in presa a inregistrarilor in ceea ce multi considera a fi scandalul momentului, vizand DNA-ul. Dar si a apelului formulat de catre procurorul general, care ceruse conducerii Consiliului Superior al Magistraturii ” sa adopte…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Tudorel Toader este asteptat sa se intoarca din Japonia cat se poate de repede, la solicitarea prim-ministrului Dancila, pe fondul scandalului momentului. Dupa ce in prima faza a anuntat, inaintea sedintei conducerii PSD-ului, la care a participat, luni, ca vrea sa aiba o discutie cu ministrul justitiei,…

- Unul dintre pacientii unitatii medicale pitestene a sfarsit in conditii cumplite. Omul a cazut de la etaj, iar in urma impactului cu solul a suferit leziuni incompatibile cu viata. Conform Romania TV, pacientul avea 61 de ani. La fata locului au ajuns mai multi politisti, care au demarat o investigatie…

- Echipele de interventie au fost chemate de urgenta, marti dimineata, in ajutorul unui barbat care a cazut in apa raului ce strabate Capitala. S-a intamplat in zona Splaiul Unirii, mai exact a podului Timpuri Noi. Situatia a impus in prima faza interventia scafandrilor, care au reusit sa il aduca la…

- Una din cele mai vechi și importante cladiri din Alba Iulia incepe sa se deterioreze, vizibil. Bucați de tencuiala au inceput sa cada de pe cladirea ce adapostește Consiliul Județean, Curtea de Apel și Instituția Prefectului. Incidentul s-a petrecut cu doar cateva minute inainte ca funcționarii sa plece…

- Doua persoane au fost ranite in satul Malu Vanat al comunei argeșene Merișani, dupa ce o basculanta s-a rasturnat de pe un pod care s-a rupt. Din primele informatii, una dintre persoanele...

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Caz halucinant la morga Spitalului din Huedin. Familia unei femei decedate a suferit un șoc când a intrat în morga sa ridice sicriul. Batrâna moarta avea capul înfașurat cu un scutec, iar nasul era rupt.

- Artiste in sforarii si unse cu toate alifiile, destele batrane de la Ministerul de Interne au fost facute peste noapte de un neica nimeni numit Eugen Stan. Un nenorocit de pedofil aparat de Politie din colegialitate, prostie si incompetenta. Chiar daca exploatarea politica a cazului Stan ia ochii lumii…

- Alertati, seara trecuta, si informati despre disparitia unui barbat din Zarnesti, in varsta de 78 de ani, jandarmii brasoveni au pornit in cautarea acestuia. Nu singuri, ci in echipe din care au facut parte, printre altii, salvamontisti, dar si localnici dornici sa dea o mana de ajutor pentru gasirea…

- Variantele de lucru ale celor care ancheteaza plangerea penala depusa de Carmen Dan in urma depistarii unui dispozitiv de inregistrare in locuinta sa se restrang pe zi ce trece, in acest moment fiind luata in calcul mai mult decat oricand latura romantica a acestei dezvaluiri, informeaza national.ro,…

- Un muncitor de 25 de ani a supravietuit marti, dupa ce a cazut de la aproximativ zece metri inaltime, intr-o hala din localitatea Selimbar, in timpul unui accident de munca, conform Politiei...

- Incidentul s-a produs, azi dimineata, in localitatea Merenii de Sus din Teleorman. Batrana in varsta de 91 de ani s-a dus sa scoata apa din fantana, dar a alunecat si a cazut. 12 pompierii militari au actionat pentru scoaterea batranei, in siguranta, afara.

- Incident in aceasta dimineața in cartierul micro 5 al municipiului Targoviște. O batrana de 91 de ani a cazut de Post-ul Sinucidere sau accident: O batrana de 91 de ani a cazut de la etajul doi al unui bloc din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvatorii au ajuns cat s-a putut de repede, in aceasta ultima zi a saptamanii, la locul unui accident rutier cu urmari grave. Una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Concret, un autoturism a iesit de pe carosabil, in zona unui pod, si s-a rasturnat pe un camp din judetul Tulcea. Impactul…

- Plecat la cumparaturi, un om in varsta de 52 de ani a sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce un container cu produse electronice a cazut peste el. Totul s-a intamplat deunazi, intr-un hipermarket din Craiova. In ciuda faptului ca victima a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital, iar acolo…

- Un tanar si a pierdut viata astazi intr un supermarket din Dolj, dupa ce, marfa de pe un motostivuitor s a prabusit peste el. Potrivit Antena3, barbatul a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu l au mai putut salva.foto cu titlu ilustrativ ...

- Batrana de 70 de ani, care se pare ca iesise pe balcon ca sa fumeze, a fost luata pe sus de vantul puternic ca un uragan, in regiunea Sahalin, in Extremul Orient rus."Pensionara a avut noroc - a cazut intr-o gramada de zapada", a relatat agentia de stiri RIA Novosti.Ambulanta…

- Principala ipoteza a anchetatorilor este ca directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si-ar fi ucis sotia din cauza geloziei, dupa care s-ar fi sinucis, spun surse din randul anchetatorilor. Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia…

- Procurorii Parchetului Tribunalul Iasi spun ca, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, s-au sinucis la interval de cateva ore. Principala ipoteza a anchetatorilor era,…

- Dupa ce i-a murit soțul, la varsta de 82 de ani, Aglaie Adascaliței, de 79 de ani, din Hoceni, județul Vaslui, s-a dezechilibrat și a a alunecat, in timp ce iși inmormanta barbatul, fix peste sicriul care tocmai atunci era bagat de gropari in locul de veci, in timp ce preotul canta „Veșnica pomenire”.

- Uniunea Europeana a cazut in niste balarii. Undeva, niciunde, pe un camp de la marginea comunei bacauane Beresti-Tazlau, stelele UE lucesc printre buruieni, pe albastrul unui panou de tabla pus odinioara in picioare, ca sa indice ca cineva a facut o investitie comunitara. E o statie de sortare a deseurilor,…

- Un tanar chinez celebru pentru acrobatiile facute pe zgarie-nori a murit dramatic incercand sa dea curs unei provocari de 13.000 de euro. Wu Yongning a cazut in gol dupa ce a facut tractiuni la etajul 62 al unei cladiri din Changsha, in sud-centrul Chinei

- Misterul persista in jurul mortii miliardarului canadian Barry Sherman, fondatorul grupului farmaceutic Apotex, si sotiei sale Honey, politia privilegiind ipoteza dramei familiale in cazul acestui cuplu de septuagenari filantropi, relateaza AFP.