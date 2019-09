Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Belarus a murit dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar in ziua in care implinea 21 de ani. Tanara a inecract sa-și scoata…

- Un barbat din comuna argeseana Merisani a fost arestat dupa ce si-a omorat in bataie fiica vitrega de doar 2 ani. Barbatul este vecin cu huliganii care acum doua luni au ucis in bataie un om in trafic.

- Un accident grav a avut loc in apropierea localitații Corcova, din Mehedinți. O fetița de patru luni a murit și alte trei persoane au fost ranite. „Un tanar in varsta de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Corcova, pe fondul unor preocupari de natura a-i distrage atentia, a…

- Un iPhone 6 a explodat in miinile unei fetița de 11 ani care il utiliza. Kayla Ramos se juca cu telefonul acasa, la reședința familieisale din Bakersfiled, SUA, noteaza 23 ABC News. "Stateam cu telefonul in miini și am vazut cum au inceput sa sara scantei din el, apoi a explodat și l-am aruncat cat…